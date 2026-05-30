Como meu irmão foi de ator liberal em Hollywood a 'messias' da machosfera

El Temach é o maior influenciador da chamada machosfera na América Latina, com 11 milhões de seguidores Crédito: YouTube/Reprodução

Aviso: esta reportagem contém linguagem ofensiva.

Sua irmã, Alex, diz que sua transformação é chocante e que eles não se falam mais. "Eu não gosto de dizer El Temach, porque para mim ele é uma pessoa completamente diferente. Então, eu sou irmã do humano que ele já foi", diz ela.

Alex, engenheira de design no México , afirma que a transformação do irmão mostra como até pessoas pouco propensas a isso podem acabar atraídas a produzir conteúdo da machosfera ao perceberem o potencial de dinheiro e fama.

Alex diz que ela e o irmão não se falam há dois anos Crédito: BBC

O impacto de influenciadores na Europa e nos Estados Unidos , como o britânico Andrew Tate, foi bem documentado. Mas uma investigação do Serviço Mundial da BBC examinou o conteúdo e os seguidores de outros 15 influenciadores — residentes na Ásia , na América Latina e na África — e descobriu que, em média, seus seguidores triplicaram nos últimos três anos.

Essas regiões tiveram avanços relativamente recentes na igualdade de gênero, e especialistas dizem que esse ambiente está alimentando o interesse dos homens por conteúdo da machosfera.

Além de El Temach, nossa investigação também se concentrou em Andrew Kibe — um nome conhecido no Quênia que promove o empoderamento masculino e a misoginia nas redes sociais. Ambos têm criticado repetidamente mães solteiras e frequentemente acusam mulheres de serem "interesseiras" que manipulam homens.

Descobrimos que os dois influenciadores estão ganhando grandes somas de dinheiro com suas plataformas. Tanto El Temach quanto Kibe negam veementemente que seu conteúdo seja misógino. Kibe, em entrevista à BBC, até mesmo contestou a existência do conceito.

Queríamos ver o impacto que esse conteúdo tem sobre os consumidores. Dois seguidores da geração Z — um no Quênia e outro no México — deram à BBC acesso irrestrito a vários anos de suas atividades nas redes sociais, permitindo que víssemos milhares de suas postagens, visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos.

Os dados revelam suas jornadas pessoais rumo à machosfera.

O mexicano Julián começou a usar o Instagram aos 16 anos, curtindo e comentando conteúdo sobre carros, condicionamento físico e autodesenvolvimento. Seu histórico mostra que ele curtiu um vídeo de El Temach pela primeira vez alguns meses depois, após ele aparecer no feed de recomendações da plataforma.

Agora com 19 anos, ele já curtiu mais de três mil vídeos de dezenas de criadores da machosfera. Julián disse à BBC que sente que "o feminismo tornou invisíveis os problemas dos homens".

Esse sentimento é um princípio central da mensagem de El Temach — mas ele nem sempre teve essas opiniões, segundo Alex, sua irmã.

Ele cresceu querendo ser artista, diz ela. Após estudar teatro na Cidade do México, mudou-se para Los Angeles para perseguir o sonho de se tornar ator.

Mas voltou para casa alguns anos depois, ela conta, após o fim de um relacionamento e a dificuldade de conseguir trabalho. Esses contratempos o motivaram a ajudar outros jovens a lidar com experiências difíceis, e ele começou, em 2020, a publicar conteúdo centrado no autodesenvolvimento masculino.

“Acho que no começo era muito nobre como ele queria ajudar outros homens a se sentirem dignos e valiosos”, diz Alex. Mas isso rapidamente se transformou em outra coisa. “Ele tem esse complexo de Messias, como se fosse ele quem tivesse que resolver [os problemas dos homens].”

Alex conta que ele logo começou a culpar as mulheres pelas dificuldades que seus seguidores enfrentavam. Ela não tem certeza até que ponto seu irmão realmente acredita na misoginia que ele expressa — e quanto disso é apenas para obter curtidas e visualizações. “Ele acredita em algumas coisas — mas em outras está apenas experimentando o que funciona melhor com o algoritmo.”

Alex diz que ela e o irmão eram próximos quando crianças Crédito: Alex Castilleja/Acervo pessoal

Seu irmão admitiu que estava simplesmente copiando Andrew Tate, diz Alex. "Tate era muito grande naquela época e, como ele viu que funcionava, começou a levar [esse discurso] cada vez mais longe."

Ela diz que o conteúdo de seu irmão logo se refletiu no comportamento dele em relação a ela. “Qualquer coisa que eu expressasse era considerada uma crença feminista, uma afronta à sua personalidade”, conta.

A BBC convidou El Temach a participar da reportagem. Ele inicialmente concordou em conversar conosco, convidando-nos para filmar sua turnê mundial, que começou nos EUA, mas poucos dias antes de viajarmos ele entrou ao vivo no YouTube dizendo a seus seguidores que não tinha intenção de participar.

"BBC e senhorita Jacqui da BBC, não precisamos da sua permissão para ser homens. Façam seu documentário, não me envolvam nem aos meus irmãos."

Mesmo assim, fomos até seu show em Las Vegas, que continha uma mistura de conselhos de autoaperfeiçoamento e retórica machista, incluindo orientar seus fãs a evitar "vadias" porque elas nunca mudarão e que mães solteiras "não são uma boa escolha" porque seu status reflete más decisões de vida e falhas de caráter.

Depois, tentamos confrontá-lo sobre essas declarações, mas sua segurança impediu.

Os ganhos de El Temach com conteúdo, incluindo esses shows, são elevados.

Segundo nossa análise, de abril de 2025 a 2026, El Temach ganhou cerca de US$ 1,5 milhão (R$ 7,6 milhões) apenas com visualizações nas redes sociais. Ele também faturou entre US$ 200 mil e 300 mil (R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão) com "Super Chats" no YouTube — em que fãs pagam para aumentar a visibilidade de seus comentários durante transmissões ao vivo, frequentemente pedindo conselhos sobre relacionamentos —, além de US$ 800 (R$ 4 mil) por pessoa em workshops para pequenos grupos.

Isso além do dinheiro obtido com merchandising e seus shows regulares. Sua equipe nos disse que considera “altamente irresponsável publicar a renda estimada de El Temach”.

Kibe também monetiza sua popularidade, vendendo mercadorias e até mesmo uma criptomoeda. Ele disse à BBC: “Se alguém é realmente meu fã, a única coisa que digo é que me envie M-Pesa [dinheiro por meio de um aplicativo queniano]”.

Um fã mostrou à BBC a corrente de El Temach que ele comprou por US$ 30 (R$ 150) Crédito: BBC

Um grupo de homens com quem conversamos do lado de fora do show de El Temach em Las Vegas nos disse o que gostam no conteúdo dele, pois ele incentiva a disciplina, inspira confiança e reconhece seus problemas.

"Ele se concentra muito nos homens como tendo sido ignorados pela sociedade e [na narrativa de que] as mulheres têm sido as estrelas do espetáculo", diz Ali Siles, pesquisador de gênero e masculinidades na Universidade Nacional Autônoma do México. "Ele tem essa mensagem de: 'Você importa, acredite em si mesmo'."

É isso que o fã Julián diz apreciar no influenciador. "O ensinamento que mais me impactou foi sobre sentir confiança."

O estudante universitário queniano Ryan, que segue os vídeos de Andrew Kibe, diz que, como jovem criado por uma mãe solteira, vê o influenciador como uma figura paterna.

Usando ferramentas analíticas desenvolvidas pela Universidade de Queensland, constatamos que Ryan havia assistido a vídeos de Kibe no TikTok — cuja hashtag atraiu mais de 500 milhões de visualizações — após buscar termos como "sucesso", "autodesenvolvimento" e "dicas de masculinidade sem pai".

Mas Siles diz que o conteúdo da machosfera tende a ocorrer "às custas" das mulheres e de outras identidades de gênero.

"É muito prejudicial aos direitos e ao desenvolvimento das mulheres, porque também tenta colocá-las de volta em lugares de onde muitas têm tentado sair, com escolhas limitadas e papéis muito estereotipados."

O histórico de redes sociais de Julián mostra como essa mensagem de El Temach logo passa a ser refletida pelos seguidores.

Quando Julián terminou com uma namorada no fim de 2023, suas interações com conteúdo da machosfera dispararam e ele começou a se referir às mulheres como "vadias" em seus comentários nas redes, além de elogiar a subserviência. "Se você é uma mulher feminina e submissa, então perfeito", escreveu em uma publicação.

Julián diz que se arrepende do tom adotado em seus comentários anteriores no Instagram, mas mantém o que foi dito.

Julián, de 19 anos, fã de El Temach, disse à BBC que sentia que 'o feminismo tornou os problemas dos homens invisíveis' Crédito: BBC

Muitos da geração de Julián acreditam que o feminismo veio às custas dos direitos dos homens, de acordo com uma pesquisa global recente com 23 mil homens e mulheres realizada pelo King's College London.

Mais da metade dos homens da geração Z — cerca de 57% — concordaram com a afirmação: "Avançamos tanto na promoção da igualdade das mulheres que estamos discriminando os homens."

É uma crença que influenciadores da machosfera estão explorando. Segundo esses influenciadores, "as mulheres são o problema", diz Awino Okech, da Escola de Estudos Orientais e Africanos em Londres

A crença deles, diz a professora de estudos feministas e de segurança, é que "é a igualdade de gênero que está levando os meninos a terem baixo desempenho e lhes causando problemas mentais".

Descobrimos que essas narrativas enganosas podem ter impacto no mundo real. Fernanda, médica da Cidade do México, diz que seu ex-parceiro, também médico, usava as mensagens de El Temach para justificar seu comportamento controlador.

No dia que viria a ser o de sua separação, ela diz que ele a trancou em um quarto e a obrigou a assistir a vídeos de El Temach por quatro horas. "Ele ficava dizendo: 'Viu? Não estou fazendo nada de errado, você é que está errada.'"

Ela nos contou que a situação naquele dia escalou a ponto de ele ameaçar matá-la. "Os olhos dele estavam vazios, ele agia puramente por impulso. Naquele momento, eu realmente tive muito medo do que poderia acontecer comigo."

Embora não culpe diretamente El Temach por sua experiência, Fernanda diz acreditar que esse tipo de conteúdo tem impacto nos relacionamentos na vida real. "Acho que ele já era machista e estava escondendo isso. Mas El Temach o influenciou a não se sentir mal com isso."

Alex, irmã de El Temach, acredita que seu irmão está em negação sobre o impacto negativo de seu conteúdo. "Acho que ele sabe em algum nível o que está fazendo. Acho que ele vê e percebe que, se algum dia assumir o que fez, isso o destruirá."

Ela sente que ele se desviou do caminho que estava destinado a seguir, "para esse inferno distópico estranho, e virou um robô de violência". "É muito triste", ela diz.

A BBC pediu a El Temach que respondesse às alegações de que promove conteúdo misógino. Sua equipe respondeu dizendo que "rejeitam categoricamente as alegações e que elas são infundadas e retiradas de contexto".

Kibe, quando questionado sobre seu conteúdo misógino, negou que o termo se aplicasse a ele e disse: "Nenhum homem odeia uma mulher. Nós amamos vocês — somos como deuses para vocês, adorem-nos."