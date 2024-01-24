Protesto complica trânsito na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Um protesto na Rodovia do Sol (ES 060), na região da Barra do Jucu, em Vila Velha , complicou o trânsito, na manhã desta quarta-feira (24). O trânsito ficou bloqueado e foi totalmente liberado por volta das 8h. Dados do aplicativo Waze mostraram que a velocidade média dos veículos na rodovia ficou em 6 km/h.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que a manifestação foi promovida por moradores dos bairros Jabaeté e Terra Vermelha, reivindicando moradia.

Os manifestantes relataram ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que estão na área há alguns anos e, recentemente, chegou uma ordem da Prefeitura de Vila Velha, dizendo que existem famílias que ficam na localidade mesmo tendo cadastro e acesso a outra moradia.