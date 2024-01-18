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Rodovia do Sol: como ficará trânsito com trecho em mão única em Vila Velha

Expectativa da prefeitura é de começar as obras em abril e melhorar o fluxo de veículos entre o Shopping Boulevard, em Itaparica, e o Praia da Costa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 jan 2024 às 07:31

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 07:31

Prefeitura de Vila Velha vai converter parte do trecho urbano da Rodovia do Sol (ES 060), que passa por dento de bairros movimentados da cidade, em sentido único. Com a novidade, para esclarecer possíveis dúvidas de como vai ficar o trânsito no município, A Gazeta preparou um infográfico mostrando por onde os veículos irão passar. Confira abaixo.
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer
Na imagem acima é possível ver o tracejado vermelho, demonstrando toda a parte urbana da Rodovia do Sol que passou a Prefeitura de Vila Velha passou a administrar. O trecho fica entre o Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa. 
A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, na região da Praia de Itaparica. Veja abaixo o trecho
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer
Com essa alteração, a Rodovia do Sol vai ter um único sentido para os motoristas que trafegam sentido Vitória, da Brasil Center até a Terceira Ponte (tracejado em azul no infográfico).
Já quem viaja sentido Guarapari deverá seguir pela Avenida Saturnino Rangel Mauro – que terá o sentido invertido, devolvendo o fluxo de veículos em direção à Brasil Center (tracejado em vermelho no mapa acima). 

Obras começam em abril 

A expectativa da prefeitura é iniciar as obras no mês de abril, conforme informou o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos, para A Gazeta
“Essa intervenção significa retirar o canteiro central e criar mão única da Embratel até a Terceira Ponte com quatro vias sentido Vitoria. Já foi tratado com o governo do Estado, estamos aguardando o ‘start’, porque a parte estruturante vai ser feita pelo Estado e a sinalização pela prefeitura”, detalha.
“Nessa integração com o DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias) e a Semobi (Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura), as tratativas foram feitas para fazermos juntos a intervenção necessária”, completa o secretário.
“Hoje, na Embratel (Brasil Center), não tem o tempo semafórico adequado para a travessia de pedestre, temos mão dupla e duas intersecções transversais no sentido contrário, isso dificulta o semáforo trabalhar”, contextualiza. 
Paralelo às intervenções, a prefeitura planeja a abertura de ruas transversais para facilitar o giro de veículos no entorno da rodovia.

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Unificação do parque semafórico

Antes do início das obras, a prefeitura vai fazer a unificação do parque semafórico da cidade com o da Rodovia do Sol, que até dezembro era controlado pela concessionária Rodosol.
“Como o trecho era de uma concessionária, nós não conseguimos enxergar o parque semafórico, não era integrado ao do município. Agora vamos unificar os dois parques semafóricos para dar maior fluidez aos veículos, porque os semáforos do município vão sincronizar com os da rodovia”, conta o secretário.
“Todo o levantamento foi feito, estão analisando a questão orçamentária do que precisa ser mudado. Ainda no primeiro semestre queremos fazer a integração total”, afirma.
“O nosso sistema semafórico possui inteligencia artificial agregada. Quando aumentamos nosso parque, nosso equipamento consegue enxergar a via e dizer o tempo semafórico adequado para o tempo dos veículos, e ele consegue diminuir pontos críticos”, finaliza.

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