Trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha, será administrado pela prefeitura municipal Crédito: José Carlos Schaeffer

O trecho a ser administrado pelo município vai do Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa. A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos.

Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer

Com essa alteração, a Rodovia do Sol vai ter um único sentido para os motoristas que trafegam sentido Vitória , da Brasil Center até a Terceira Ponte . Já quem viaja sentido Guarapari deverá seguir pela Avenida Saturnino Rangel Mauro – que terá o sentido invertido, devolvendo o fluxo de veículos em direção à Brasil Center.

“Essa intervenção significa retirar o canteiro central e criar mão única da Embratel até a Terceira Ponte com quatro vias sentido Vitoria. Já foi tratado com o governo do Estado, estamos aguardando o ‘start’, porque a parte estruturante vai ser feita pelo Estado e a sinalização pela prefeitura”, detalha.

“Nessa integração com o DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias) e a Semobi (Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura), as tratativas foram feitas para fazermos juntos a intervenção necessária”, completa o secretário.

“Hoje, na Embratel (Brasil Center), não tem o tempo semafórico adequado para a travessia de pedestre, temos mão dupla e duas intersecções transversais no sentido contrário, isso dificulta o semáforo trabalhar”, contextualiza o secretário.

Paralelo às intervenções, a prefeitura planeja a abertura de ruas transversais para facilitar o giro de veículos no entorno da rodovia.

Unificação do parque semafórico

Antes do início das obras, a prefeitura vai fazer a unificação do parque semafórico da cidade com o da Rodovia do Sol, que até dezembro era controlado pela concessionária Rodosol.

“Como o trecho era de uma concessionária, nós não conseguimos enxergar o parque semafórico, não era integrado ao do município. Agora vamos unificar os dois parques semafóricos para dar maior fluidez aos veículos, porque os semáforos do município vão sincronizar com os da rodovia”, conta o secretário.

“Todo o levantamento foi feito, estão analisando a questão orçamentária do que precisa ser mudado. Ainda no primeiro semestre queremos fazer a integração total”, afirma.