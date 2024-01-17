Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cerca de 6 km

Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril

Expectativa é melhorar o fluxo de veículos entre a antiga Embratel até a Terceira Ponte, destinando quatro pistas para quem trafega sentido Vitória (ou Centro de Vila Velha)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 jan 2024 às 07:20

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 07:20

Trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha, está em boas condições para motoristas
Trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha, será administrado pela prefeitura municipal Crédito: José Carlos Schaeffer
O trecho urbano da Rodovia do Sol (ES 060), em Vila Velha, passou para a administração municipal após o encerramento do contrato de concessão do governo do Estado com a Rodosol. A prefeitura quer agora retirar o canteiro central e deixar parte da via em sentido único. A expectativa é iniciar as obras no primeiro trimestre de 2024.
O trecho a ser administrado pelo município vai do Shopping Boulevard, em Itaparica, até a Avenida Carioca – nas proximidades do Shopping Praia da Costa. A primeira intervenção consiste em retirar o canteiro central entre a Brasil Center (antiga Embratel) e o Hospital Santa Mônica, segundo o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos.
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril
Rodovia do Sol terá sentido único em Vila Velha e obras começam em abril Crédito: Arte Eduardo Helmer
Com essa alteração, a Rodovia do Sol vai ter um único sentido para os motoristas que trafegam sentido Vitória, da Brasil Center até a Terceira Ponte. Já quem viaja sentido Guarapari deverá seguir pela Avenida Saturnino Rangel Mauro – que terá o sentido invertido, devolvendo o fluxo de veículos em direção à Brasil Center.
“Essa intervenção significa retirar o canteiro central e criar mão única da Embratel até a Terceira Ponte com quatro vias sentido Vitoria. Já foi tratado com o governo do Estado, estamos aguardando o ‘start’, porque a parte estruturante vai ser feita pelo Estado e a sinalização pela prefeitura”, detalha.
“Nessa integração com o DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias) e a Semobi (Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura), as tratativas foram feitas para fazermos juntos a intervenção necessária”, completa o secretário.
“Hoje, na Embratel (Brasil Center), não tem o tempo semafórico adequado para a travessia de pedestre, temos mão dupla e duas intersecções transversais no sentido contrário, isso dificulta o semáforo trabalhar”, contextualiza o secretário.
Paralelo às intervenções, a prefeitura planeja a abertura de ruas transversais para facilitar o giro de veículos no entorno da rodovia.

Unificação do parque semafórico

Antes do início das obras, a prefeitura vai fazer a unificação do parque semafórico da cidade com o da Rodovia do Sol, que até dezembro era controlado pela concessionária Rodosol.
“Como o trecho era de uma concessionária, nós não conseguimos enxergar o parque semafórico, não era integrado ao do município. Agora vamos unificar os dois parques semafóricos para dar maior fluidez aos veículos, porque os semáforos do município vão sincronizar com os da rodovia”, conta o secretário.
“Todo o levantamento foi feito, estão analisando a questão orçamentária do que precisa ser mudado. Ainda no primeiro semestre queremos fazer a integração total”, afirma.
“O nosso sistema semafórico possui inteligencia artificial agregada. Quando aumentamos nosso parque, nosso equipamento consegue enxergar a via e dizer o tempo semafórico adequado para o tempo dos veículos, e ele consegue diminuir pontos críticos”, finaliza.

Veja Também

Pedágio chega ao fim: cancelas são retiradas da 3ª Ponte e Rodovia do Sol

Tags: cobrança automática na 3ª Ponte e Rodovia do Sol acaba à meia-noite

Terceira Ponte e Rodovia do Sol: "Vamos mostrar que temos capacidade de prestar um bom serviço", diz Casagrande

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana Prefeitura de Vila Velha trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados