Terceira Ponte: Uber começa a devolver pedágio cobrado indevidamente

Uber começa a devolver pedágio cobrado indevidamente Crédito: Leitor de A Gazeta

A taxa, no valor de R$ 2,80, foi suspensa em 22 de dezembro, quando o governo capixaba assumiu a gestão da via , após o fim do contrato com a Rodosol. Entretanto, passageiros vinham se queixando de que, ao utilizar o aplicativo de corridas, a cobrança ainda constava nos recibos, isto é, eles estavam pagando a mais, por um pedágio que já não existia.

Foi o que aconteceu com um leitor de A Gazeta, que tentou solicitar o estorno no último dia 10, mas, ao acessar a opção de contestação da cobrança, a mensagem automática recebida foi de que o preço estava dentro das estimativas e que não haveria alterações.

Agora, a mensagem que vem sendo recebida é de que a Uber notou “uma cobrança indevida relativa a um pedágio recentemente desativado” e que o reembolso está sendo feito na carteira Uber, por meio de Uber Credits, disponível para uso em viagens ou pedidos de mercado.

Em nota enviada na tarde desta quarta-feira (17), a Uber informou que "o reembolso é automático para todas as cobranças indevidas."