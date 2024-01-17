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Reembolso

Terceira Ponte: Uber começa a devolver pedágio cobrado indevidamente

A taxa, no valor de R$ 2,80, foi suspensa em 22 de dezembro, quando o governo capixaba assumiu a gestão da via; entretanto, passageiros vinham se queixando de que a cobrança ainda constava nos recibos das viagens
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 jan 2024 às 11:10

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 11:10

Uber começa a devolver pedágio cobrado indevidamente
Uber começa a devolver pedágio cobrado indevidamente Crédito: Leitor de A Gazeta
Após cobrar dos passageiros a taxa do antigo pedágio da Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, depois de o governo do Estado suspender a tarifa, a Uber começou a reembolsar os passageiros pela cobrança indevida.
A taxa, no valor de R$ 2,80, foi suspensa em 22 de dezembro, quando o governo capixaba assumiu a gestão da via, após o fim do contrato com a Rodosol. Entretanto, passageiros vinham se queixando de que, ao utilizar o aplicativo de corridas, a cobrança ainda constava nos recibos, isto é, eles estavam pagando a mais, por um pedágio que já não existia.
Foi o que aconteceu com um leitor de A Gazeta, que tentou solicitar o estorno no último dia 10, mas, ao acessar a opção de contestação da cobrança, a mensagem automática recebida foi de que o preço estava dentro das estimativas e que não haveria alterações.
Agora, a mensagem que vem sendo recebida é de que a Uber notou “uma cobrança indevida relativa a um pedágio recentemente desativado” e que o reembolso está sendo feito na carteira Uber, por meio de Uber Credits, disponível para uso em viagens ou pedidos de mercado.
Em nota enviada na tarde desta quarta-feira (17), a Uber informou que "o reembolso é automático para todas as cobranças indevidas."
No dia 11, a empresa foi notificada pelo Procon Estadual para esclarecer não apenas essa, como outras quatro situações ocorridas com clientes da plataforma e relatadas ao órgão de defesa do consumidor, entre elas a cobrança, por parte dos motoristas, de um valor à parte, pelo uso do ar-condicionado durante as viagens.

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