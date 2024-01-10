Uber cobra pedágio mesmo após fim da taxa na Terceira Ponte

Pedágio deixou de ser cobrado em 22 de dezembro de 2023, quando o governo do Estado assumiu a gestão da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Ao verificar seus extratos de cobrança, um leitor de A Gazeta, por exemplo, constatou que teve um acréscimo de R$ 2,80 em uma corrida entre Vitória e Vila Velha no fim de dezembro, após a extinção da taxa de pedágio

A meta, ele diz, é conseguir o estorno. Mas, embora haja, dentro do próprio aplicativo, uma opção de contestação da cobrança porque o pedágio já não existe, ao escolher a opção, a mensagem automática foi de que o preço estava dentro das estimativas e que não haveria alterações. O leitor informa que vai recorrer.

Corrida de Uber: leitor de A Gazeta relata cobrança de pedágio após fim da taxa na Terceira Ponte Crédito: Leitor de A Gazeta

Procon -ES informa que, até o momento, não possui registro de reclamações sobre o assunto, mas a diretora presidente do órgão, Letícia Coelho Nogueira, frisou que, considerando o fim da cobrança de pedágio na ponte, a Uber não deve realizar a cobrança da taxa, uma vez que isso “incorre em prática abusiva por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, conduta prevista no artigo 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor (CDC)”.

Ela destaca ainda que, uma vez que os motoristas estão isentos desse pagamento, não se justifica a cobrança de pedágio e que, nesse caso, trata-se de uma prática abusiva, sujeita a sanções de acordo com o CDC.

Como verificar se está pagando pedágio indevido

Acesse o aplicativo da Uber e, com o app aberto, acesse a aba Atividades .

. Clique na viagem realizada. É importante verificar a data da corrida . O pedágio só deixou de ser cobrado em 22 de dezembro de 2023, quando o governo do Estado assumiu a gestão da ponte.

. O pedágio só deixou de ser cobrado em 22 de dezembro de 2023, quando o governo do Estado assumiu a gestão da ponte. Clique em Recibo e confira se consta a cobrança: “ Pedágio ES-060 Terceira Ponte: R$ 2,80 ”.

O que diz a Uber

A Uber foi questionada sobre o motivo pelo qual a cobrança foi praticada após o fim do pedágio e se a taxa já deixou de existir. A empresa também foi indagada sobre o ressarcimento dos consumidores e se o estorno será feito de forma automática ou se é preciso exigir o dinheiro de volta.

Em nota, a companhia informou, apenas, que os usuários “têm à disposição diversos canais de comunicação direta com a plataforma, inclusive para receber e analisar reportes de cobranças consideradas incorretas, que, quando constatadas, são devidamente reembolsadas”.

Ainda de acordo com a Uber, a forma mais fácil de conseguir suporte é por meio do mesmo app que já é usado para realizar viagens, na seção "Ajuda", que reúne informações das últimas viagens para agilizar o atendimento.

“Outra forma eficaz de contato é por meio do site help.uber.com, que pode ser acessado pelo celular ou computador. Nele é possível esclarecer dúvidas frequentes, além de solucionar questões básicas sobre o app e conseguir apoio para diversas situações.”

Como reclamar junto ao Procon

Caso os consumidores percebam o débito indevido da taxa ou caso não consigam o estorno junto à plataforma, podem registrar reclamações pessoalmente na sede do Procon-ES, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, 935, no Centro, em Vitória, de segunda-feira a sexta-feira, mediante agendamento pelo site www.agenda.es.gov.br

Outra unidade do Procon-ES está localizada no Faça Fácil, em Cariacica, que atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, até as 13 horas. O agendamento para o Faça Fácil deve ser feito pelo site www.facafacil.es.gov.br