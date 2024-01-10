Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória–Vila Velha

Uber cobra pedágio mesmo após fim da taxa na Terceira Ponte

Ao verificar seus extratos de cobrança, leitor de A Gazeta, por exemplo, constatou que teve um acréscimo de R$ 2,80 em corrida entre Vitória e Vila Velha no fim de dezembro, após a extinção da tarifa na ponte; saiba o que diz a empresa
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 jan 2024 às 09:26

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 09:26

Cancelas são retiradas do pedágio da Terceira Ponte
Pedágio deixou de ser cobrado em 22 de dezembro de 2023, quando o governo do Estado assumiu a gestão da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
Suspensa pelo governo do Espírito Santo desde o dia 22 de dezembro do ano passado, a cobrança referente à taxa de pedágio para quem atravessa a Terceira Ponte continua aparecendo nos recibos de alguns usuários da Uber.
Ao verificar seus extratos de cobrança, um leitor de A Gazeta, por exemplo, constatou que teve um acréscimo de R$ 2,80 em uma corrida entre Vitória e Vila Velha no fim de dezembro, após a extinção da taxa de pedágio.
A meta, ele diz, é conseguir o estorno. Mas, embora haja, dentro do próprio aplicativo, uma opção de contestação da cobrança porque o pedágio já não existe, ao escolher a opção, a mensagem automática foi de que o preço estava dentro das estimativas e que não haveria alterações. O leitor informa que vai recorrer.
Corrida de Uber: leitor de A Gazeta relata cobrança de pedágio após fim da taxa na Terceira Ponte
Corrida de Uber: leitor de A Gazeta relata cobrança de pedágio após fim da taxa na Terceira Ponte Crédito: Leitor de A Gazeta
Procon-ES informa que, até o momento, não possui registro de reclamações sobre o assunto, mas a diretora presidente do órgão, Letícia Coelho Nogueira, frisou que, considerando o fim da cobrança de pedágio na ponte, a Uber não deve realizar a cobrança da taxa, uma vez que isso “incorre em prática abusiva por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, conduta prevista no artigo 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor (CDC)”.
Ela destaca ainda que, uma vez que os motoristas estão isentos desse pagamento, não se justifica a cobrança de pedágio e que, nesse caso, trata-se de uma prática abusiva, sujeita a sanções de acordo com o CDC.

Como verificar se está pagando pedágio indevido

  • Acesse o aplicativo da Uber e, com o app aberto, acesse a aba Atividades.
  • Clique na viagem realizada. É importante verificar a data da corrida. O pedágio só deixou de ser cobrado em 22 de dezembro de 2023, quando o governo do Estado assumiu a gestão da ponte.
  • Clique em Recibo e confira se consta a cobrança: “Pedágio ES-060 Terceira Ponte: R$ 2,80”.

O que diz a Uber

A Uber foi questionada sobre o motivo pelo qual a cobrança foi praticada após o fim do pedágio e se a taxa já deixou de existir. A empresa também foi indagada sobre o ressarcimento dos consumidores e se o estorno será feito de forma automática ou se é preciso exigir o dinheiro de volta.
Em nota, a companhia informou, apenas, que os usuários “têm à disposição diversos canais de comunicação direta com a plataforma, inclusive para receber e analisar reportes de cobranças consideradas incorretas, que, quando constatadas, são devidamente reembolsadas”.

Veja Também

Terceira Ponte: retirada de cabines de pedágio ainda não tem data

Quanto o motorista vai economizar, por ano, com fim do pedágio no ES?

Terceira Ponte: o que levou o governo do ES a suspender o pedágio

Ainda de acordo com a Uber, a forma mais fácil de conseguir suporte é por meio do mesmo app que já é usado para realizar viagens, na seção "Ajuda", que reúne informações das últimas viagens para agilizar o atendimento.
“Outra forma eficaz de contato é por meio do site help.uber.com, que pode ser acessado pelo celular ou computador. Nele é possível esclarecer dúvidas frequentes, além de solucionar questões básicas sobre o app e conseguir apoio para diversas situações.”

Como reclamar junto ao Procon

Caso os consumidores percebam o débito indevido da taxa ou caso não consigam o estorno junto à plataforma, podem registrar reclamações pessoalmente na sede do Procon-ES, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, 935, no Centro, em Vitória, de segunda-feira a sexta-feira, mediante agendamento pelo site www.agenda.es.gov.br.
Outra unidade do Procon-ES está localizada no Faça Fácil, em Cariacica, que atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, até as 13 horas. O agendamento para o Faça Fácil deve ser feito pelo site www.facafacil.es.gov.br.
Além disso, a população pode registrar reclamações, sem sair de casa, pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br. Denúncias e dúvidas podem ser formalizadas pelo WhatsApp (27) 3323-6237.

Veja Também

Terceira Ponte: pedágio chega ao fim após obras, disputas e protestos

Justiça do Trabalho decide que Uber deverá registrar motoristas

Cartão de crédito lidera reclamações no Procon do ES em 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito do Consumidor Terceira Ponte Uber Pedágio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados