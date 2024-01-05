Cartão de crédito lidera reclamações no Procon do ES em 2023

No ano passado, 38.269 atendimentos foram realizados pelo Procon-ES. Desse total, 5.257 estão relacionados a cartões de crédito, ocupando a primeira posição no ranking. Em segundo lugar, aparece o crédito consignado (4.455), seguido pela energia elétrica (1.258), internet (850) e água e esgoto (771). Em sexto lugar, aparece a telefonia móvel (755), seguido por planos de saúde (680), aparelho celular (658), consórcios (609) e, em décimo lugar, móveis (579).