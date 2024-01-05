Cartão de crédito lidera reclamações no Procon do ES em 2023

Os atendimentos relacionados a cartões de crédito cresceram 97,9% em 2023, em comparação com o mesmo período de 2022, liderando o ranking de atendimentos no Procon-ES. As principais demandas do segmento estão relacionadas à renegociação e ao parcelamento de dívidas, cobrança indevida, negativação indevida e cálculo de prestações e taxa de juros.
No ano passado, 38.269 atendimentos foram realizados pelo Procon-ES. Desse total, 5.257 estão relacionados a cartões de crédito, ocupando a primeira posição no ranking. Em segundo lugar, aparece o crédito consignado (4.455), seguido pela energia elétrica (1.258), internet (850) e água e esgoto (771). Em sexto lugar, aparece a telefonia móvel (755), seguido por planos de saúde (680), aparelho celular (658), consórcios (609) e, em décimo lugar, móveis (579).
Os consumidores podem registrar reclamações pessoalmente na sede do Procon-ES, localizada na Avenida Jerônimo Monteiro, 935, no Centro, em Vitória, de segunda-feira a sexta-feira, mediante agendamento pelo site www.agenda.es.gov.br. Outra unidade do Procon-ES está localizada no Faça Fácil, em Cariacica, que atende de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, até as 13 horas. O agendamento para o Faça Fácil deve ser feito pelo site www.facafacil.es.gov.br.
A população também pode registrar reclamações, sem sair de casa, pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br. Denúncias e dúvidas podem ser formalizadas pelo WhatsApp (27) 3323-6237.