Serasa passa a oferecer cartão de crédito com limite garantido

No Brasil, existem 200 milhões de cartões ativos, segundo o Banco Central. Mas ter o controle financeiro na hora das compras é um desafio para muitos consumidores. Para facilitar esse controle, a Serasa Crédito está disponibilizando um cartão de crédito com limite garantido.
A nova modalidade de cartão, lançada pelo PicPay, está disponível para acesso e contratação no site e no aplicativo da Serasa. No modelo, o dinheiro guardado e investido pode se transformar em limite para ser usado em compras.
Se um cliente, por exemplo, tiver R$ 1.000 guardado na conta ou investido no Cofrinho do cartão, ele passa a ter, no mesmo momento, R$ 1.000 em limite de crédito.
Assim, o usuário utiliza somente a quantidade exata de dinheiro disponível para pagar os gastos feitos na função crédito quando a fatura fechar. O dinheiro guardado, segundo a plataforma, ainda atua como uma reserva do correntista e representa um investimento remunerado de 102% do CDI, em todos os dias úteis. Além disso, também oferece uma maneira inclusiva de acesso ao crédito.