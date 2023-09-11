Serasa passa a oferecer cartão de crédito com limite garantido

Novo cartão está disponível para acesso e contratação no site e no aplicativo da Serasa Crédito: Divulgação/PicPay

No Brasil, existem 200 milhões de cartões ativos, segundo o Banco Central. Mas ter o controle financeiro na hora das compras é um desafio para muitos consumidores. Para facilitar esse controle, a Serasa Crédito está disponibilizando um cartão de crédito com limite garantido.

A nova modalidade de cartão, lançada pelo PicPay, está disponível para acesso e contratação no site e no aplicativo da Serasa. No modelo, o dinheiro guardado e investido pode se transformar em limite para ser usado em compras.

Se um cliente, por exemplo, tiver R$ 1.000 guardado na conta ou investido no Cofrinho do cartão, ele passa a ter, no mesmo momento, R$ 1.000 em limite de crédito.