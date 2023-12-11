Praça de pedágio da Terceira Ponte, que será demolida, segundo o governo do ES Crédito: Fernando Madeira

Claro que é um cálculo médio, os valores podem variar caso a caso, mas uma certeza os usuários frequentes podem ter: com o fim do pedágio no Sistema Rodovia do Sol/Terceira Ponte, anunciado nesta segunda (11) pelo governo do Estado , os motoristas que utilizam diariamente as duas importantes vias do Estado vão deixar de ter uma despesa financeira considerável durante o ano.

Um motorista que utiliza diariamente uma das duas vias pode deixar de gastar mais de R$ 6 mil por ano ao se ver livre de pagar o pedágio, por exemplo, na Rodovia do Sol, que liga Vila Velha a Guarapari.

Aos números: se o usuário passar pelas cancelas da rodovia estadual todos os dias úteis, ele vai economizar, diariamente, R$ 25,20. E considerando que são pelo menos 22 dias úteis por mês, ele vai deixar de desembolsar incríveis R$ 544,40 todo mês. No ano, pasmem, a economia é de R$ 6.652,80.

Na Terceira Ponte, que, de longe, tem mais fluxo de veículos, a economia diária é de R$ 2,80 - a cobrança atualmente é unidirecional, feita apenas no sentido Vitória da via. Em 22 dias úteis, o bolso do motorista ficará aliviado em R$ 61,60. Por ano, a economia chega a R$ 739,20.

Your browser does not support the audio element. Quanto o motorista vai economizar, por ano, com fim do pedágio no ES?