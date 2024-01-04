Terceira Ponte: retirada de cabines de pedágio ainda não tem data

Desde o dia 22 de dezembro, motoristas que trafegam pela Terceira Ponte e pela Rodovia do Sol não precisam mais pagar tarifa de pedágio, devido ao fim do contrato de concessão com a Rodosol, que administrava as vias desde 1998. Apesar de as cancelas já terem sido retiradas, ainda não há prazo para remoção das cabines de pedágio da Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, e da Rodovia do Sol, em Guarapari.