Terceira Ponte: retirada de cabines de pedágio ainda não tem data

Desde o dia 22 de dezembro, motoristas que trafegam pela Terceira Ponte e pela Rodovia do Sol não precisam mais pagar tarifa de pedágio, devido ao fim do contrato de concessão com a Rodosol, que administrava as vias desde 1998. Apesar de as cancelas já terem sido retiradas, ainda não há prazo para remoção das cabines de pedágio da Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, e da Rodovia do Sol, em Guarapari.
Ao anunciar o fim da taxa de pedágio, em dezembro, o governo estadual anunciou que, em breve, as cabines também seriam removidas, mas, segundo a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a data ainda não está definida e “será anunciada posteriormente”.
A pasta explicou ainda que as intervenções serão feitas por partes e que, durante o andamento das atividades, a equipe vai sinalizar e orientar sobre o tráfego nas regiões.