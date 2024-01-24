Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência do tráfico

Jovens são torturadas, levam pauladas e têm cabelos cortados em Viana

Vítimas tiveram que se esconder em uma padaria da região até serem localizadas pela polícia; um adolescente foi apreendido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2024 às 10:41

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 10:41

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Delegacia Regional de Cariacica, para onde adolescente suspeito do crime foi levado Crédito: Ricardo Medeiros
Duas jovens foram sequestradas, levaram pauladas e tiveram os cabelos cortados em Viana, na última segunda-feira (22). Os criminosos chegaram a filmar a violência, e as imagens circularam pelos grupos de WhatsApp. Nelas, as vítimas são agredidas com pedaços de madeira, tapas e socos. Um adolescente de 15 anos, suspeito do crime, foi apreendido.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados durante a noite pela mãe de uma das vítimas. Ela disse que ficou sabendo que a filha, de 18 anos, e uma amiga — que não teve a idade divulgada —, haviam sido sequestradas por quatro criminosos no momento em que desceram de um ônibus no bairro Vila Nova, em Viana. 
"Em buscas pela região, os militares localizaram um adolescente de 15 anos apontado como 'cabeça' do sequestro das jovens. Ele não ofereceu resistência à abordagem e confessou que tinha pegado as meninas", detalhou a PM. 
Depois disso, os policiais receberam informações de que as vítimas estavam escondidas em uma padaria da região. "Os militares seguiram até o local, onde elas relataram que três dos suspeitos já estavam no interior do ônibus em que elas estavam e, ao desembarcarem, eles as raptaram e as arrastaram para um matagal, onde foram agredidas pelos três suspeitos e também pelo adolescente apreendido", disse a PM.
Pelos vídeos, tudo indica que a motivação do crime tenha relação com o tráfico de drogas, já que durante as agressões os suspeitos mencionam frases de facções. 
As jovens estavam com diversas lesões e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento (PA) de Arlindo Villaschi. O adolescente apreendido foi levado à Delegacia Regional de Cariacica. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e por privar alguém de liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viana Agressão Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados