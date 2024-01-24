Jovens são torturadas, levam pauladas e têm cabelos cortados em Viana

Delegacia Regional de Cariacica, para onde adolescente suspeito do crime foi levado Crédito: Ricardo Medeiros

Duas jovens foram sequestradas, levaram pauladas e tiveram os cabelos cortados em Viana , na última segunda-feira (22). Os criminosos chegaram a filmar a violência, e as imagens circularam pelos grupos de WhatsApp. Nelas, as vítimas são agredidas com pedaços de madeira, tapas e socos. Um adolescente de 15 anos, suspeito do crime, foi apreendido.

De acordo com a Polícia Militar , os agentes foram acionados durante a noite pela mãe de uma das vítimas. Ela disse que ficou sabendo que a filha, de 18 anos, e uma amiga — que não teve a idade divulgada —, haviam sido sequestradas por quatro criminosos no momento em que desceram de um ônibus no bairro Vila Nova, em Viana.

"Em buscas pela região, os militares localizaram um adolescente de 15 anos apontado como 'cabeça' do sequestro das jovens. Ele não ofereceu resistência à abordagem e confessou que tinha pegado as meninas", detalhou a PM.

Depois disso, os policiais receberam informações de que as vítimas estavam escondidas em uma padaria da região. "Os militares seguiram até o local, onde elas relataram que três dos suspeitos já estavam no interior do ônibus em que elas estavam e, ao desembarcarem, eles as raptaram e as arrastaram para um matagal, onde foram agredidas pelos três suspeitos e também pelo adolescente apreendido", disse a PM.

Pelos vídeos, tudo indica que a motivação do crime tenha relação com o tráfico de drogas, já que durante as agressões os suspeitos mencionam frases de facções.