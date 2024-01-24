Suspeitos de homicídio de jovem que estava desaparecido são presos no Sul do ES

Suspeitos de homicídio de jovem que estava desaparecido são presos em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/PCES

Dois suspeitos do homicídio de um jovem que estava desaparecido em Presidente Kennedy , no Sul do Estado, foram presos nessa terça-feira (23). Os dois foram identificados após câmeras de videomonitoramento mostrarem a movimentação dos dois na região onde o corpo de João Vitor Borges da Silva, de 21 anos, foi encontrado. A Polícia Civil segue investigando a motivação do crime e se há alguma relação com mensagens de ódio que circularam em grupos de mensagens na cidade.

Segundo informações da Delegacia de Presidente Kennedy, os dois foram presos após informações de que um dos suspeitos levou o jovem para a localidade de Campo Novo, no mesmo município, onde João Vitor foi visto pela última vez com vida.

De acordo com a PCES, as informações foram confirmadas por imagens da central de videomonitoramento da cidade, que captaram a movimentação dos suspeitos entre as localidades de Campo Novo, Jaqueira, Santo Eduardo e Praia das Neves.

As câmeras mostraram que João Vitor foi até a localidade de Campo Novo com um dos suspeitos, e depois foi deixado em um bar na mesma região. Em seguida, foi confirmado que o carro do segundo suspeito saiu desse mesmo bar, indo em direção à Praia das Neves, onde o corpo da vítima foi encontrado. Segundo a PCES, o veículo retornou da região 25 minutos após chegar ao local.

Os suspeitos foram presos com um mandado de prisão temporária de 30 dias. Ainda de acordo com informações da delegacia, o carro usado por um dos suspeitos foi apreendido e passará por perícia.

A operação “Bet Kevarot” foi realizada pela Delegacia de Presidente Kennedy, com apoio das delegacias de Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul e da Guarda Municipal. Durante a ação, foram cumpridas também ordens de buscas em quatro locais. Em um deles, uma terceira pessoa foi presa, após policiais encontrarem drogas e uma espingarda calibre 36 no bar em que o suspeito estava. A pessoa foi autuada por tráfico de drogas e posse de arma com numeração suprimida.

De acordo com a Polícia Civil, todos os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Mensagens de ódio

O titular da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, explica que, após as prisões, a investigação da morte de João Vitor segue para elucidar as circunstâncias e motivação do crime, e confirmar se os suspeitos presos praticavam tráfico de drogas. Um dos pontos que é investigado é se a morte do morador teve relação com mensagens de ódio contra a vítima, com ameaças de agressão, que circulavam em um grupo da cidade.

Mensagens enviadas em grupo da cidade Crédito: PCES

Circulando em um grupo com mais de 800 pessoas, as ameaças de agressão começaram após divulgarem que um jovem com características da vítima estaria invadindo casas da região, alegando que precisava de dinheiro, o que ainda não foi confirmado pela Polícia Civil.