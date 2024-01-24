Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação continua

Suspeitos de homicídio de jovem que estava desaparecido são presos no Sul do ES

Prisão foi feita nessa terça-feira (23); polícia segue investigando se mensagens de ódio em grupos de Presidente Kennedy possuem relação com o crime
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

24 jan 2024 às 10:06

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 10:06

Suspeitos de homicídio de jovem que estava desaparecido são presos em Presidente Kennedy
Suspeitos de homicídio de jovem que estava desaparecido são presos em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/PCES
Dois suspeitos do homicídio de um jovem que estava desaparecido em Presidente Kennedy, no Sul do Estado, foram presos nessa terça-feira (23). Os dois foram identificados após câmeras de videomonitoramento mostrarem a movimentação dos dois na região onde o corpo de João Vitor Borges da Silva, de 21 anos, foi encontrado. A Polícia Civil segue investigando a motivação do crime e se há alguma relação com mensagens de ódio que circularam em grupos de mensagens na cidade.
Segundo informações da Delegacia de Presidente Kennedy, os dois foram presos após informações de que um dos suspeitos levou o jovem para a localidade de Campo Novo, no mesmo município, onde João Vitor foi visto pela última vez com vida.

Veja Também

Adolescente é detido ao tentar furtar carro de homem encontrado morto em Guaçuí

Suspeito de praticar assaltos em Vitória é detido e reconhecido por vítimas

Golpes na Ilha do Boi: mulher responderá na Justiça 7 vezes por crimes

De acordo com a PCES, as informações foram confirmadas por imagens da central de videomonitoramento da cidade, que captaram a movimentação dos suspeitos entre as localidades de Campo Novo, Jaqueira, Santo Eduardo e Praia das Neves.
As câmeras mostraram que João Vitor foi até a localidade de Campo Novo com um dos suspeitos, e depois foi deixado em um bar na mesma região. Em seguida, foi confirmado que o carro do segundo suspeito saiu desse mesmo bar, indo em direção à Praia das Neves, onde o corpo da vítima foi encontrado. Segundo a PCES, o veículo retornou da região 25 minutos após chegar ao local.
Os suspeitos foram presos com um mandado de prisão temporária de 30 dias. Ainda de acordo com informações da delegacia, o carro usado por um dos suspeitos foi apreendido e passará por perícia.
A operação “Bet Kevarot” foi realizada pela Delegacia de Presidente Kennedy, com apoio das delegacias de Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul e da Guarda Municipal. Durante a ação, foram cumpridas também ordens de buscas em quatro locais. Em um deles, uma terceira pessoa foi presa, após policiais encontrarem drogas e uma espingarda calibre 36 no bar em que o suspeito estava. A pessoa foi autuada por tráfico de drogas e posse de arma com numeração suprimida.
De acordo com a Polícia Civil, todos os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Mensagens de ódio

O titular da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, explica que, após as prisões, a investigação da morte de João Vitor segue para elucidar as circunstâncias e motivação do crime, e confirmar se os suspeitos presos praticavam tráfico de drogas. Um dos pontos que é investigado é se a morte do morador teve relação com mensagens de ódio contra a vítima, com ameaças de agressão, que circulavam em um grupo da cidade.
Polícia investiga se ‘mensagens de ódio' têm relação com asssassinato em Presidente Kennedy
Mensagens enviadas em grupo da cidade Crédito: PCES
Circulando em um grupo com mais de 800 pessoas, as ameaças de agressão começaram após divulgarem que um jovem com características da vítima estaria invadindo casas da região, alegando que precisava de dinheiro, o que ainda não foi confirmado pela Polícia Civil.
João Vitor Borges da Silva estava desaparecido desde o dia 12 de janeiro e foi encontrado em estado avançado de decomposição no último domingo (21).

Veja Também

Polícia investiga relação de 'mensagens de ódio' com crime em Presidente Kennedy

Jovem achado morto desapareceu no dia que conseguiu vaga de internação no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados