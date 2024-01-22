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Sul do ES

Polícia investiga relação de 'mensagens de ódio' com crime em Presidente Kennedy

Família descobriu o local onde o corpo de um jovem estava pela presença de urubus em uma área de mata; vítima estava desaparecida há mais de uma semana
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

22 jan 2024 às 18:28

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 18:28

Polícia investiga se ‘mensagens de ódio' têm relação com asssassinato em Presidente Kennedy
As mensagens investigadas pela polícia circularam em grupos d da cidade no último domingo (21) Crédito: PCES
A Polícia Civil do Espírito Santo investiga o assassinato de um jovem de 21 anos, que estava desaparecido em Presidente Kennedy, no Sul do Estado. O corpo foi encontrado na tarde desse domingo (21), em uma área de restinga na Praia das Neves, em avançado estado de decomposição.
De acordo com o titular da Delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, a principal linha de investigação é que a morte tenha relação com mensagens de ódio, com ameaças de agressão, que circulavam em um grupo da cidade.

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Foi a irmã da vítima que acionou a Polícia Militar nesse domingo (21). A familiar relatou que o irmão estava desaparecido desde o último dia 12 de janeiro. Segundo a PMES, a irmã relatou que, dias antes, eles teriam ouvido disparos de arma de fogo na região, onde já tinham realizado buscas pelo jovem, mas não o localizaram porque a área é extensa.
A familiar explicou que, nesse domingo, a aglomeração de urubus em um ponto específico os levou ao local onde o corpo foi encontrado. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Segundo o delegado Thiago Viana, o grupo em que as mensagens circularam conta com mais de 800 pessoas. As ameaças de agressão começaram após divulgarem que um jovem com características iguais às da vítima estaria invadindo casas da região, alegando que precisava de dinheiro, o que ainda não foi confirmado pela Polícia Civil.
Procurada, a PCES informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação ressalta que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

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