Polícia pede prisão de casal do ES suspeito de comprar remédios roubados

De acordo com o delegado, a Polícia Civil do Estado de São Paulo já solicitou a prisão do casal do Espírito Santo, mas aguarda a decisão judicial desde 5 de janeiro.

“Não sabemos onde eles estão. Tecnicamente, ainda não podemos tachá-los como foragidos, mas o advogado já está pedindo a revogação do pedido de prisão”, disse o delegado à reportagem de A Gazeta. Com os crimes apontados pela Polícia Civil de São Paulo, o casal pode cumprir até 45 anos de prisão se receber a pena máxima em cada um deles.

Receptação - reclusão de três a oito anos e multa;

- reclusão de três a oito anos e multa; Crime contra a saúde pública - reclusão de dez a quinze anos e, em caso de morte, a pena é aplicada em dobro;



- reclusão de dez a quinze anos e, em caso de morte, a pena é aplicada em dobro; Peculato - reclusão de dois a doze anos e multa;



- reclusão de dois a doze anos e multa; Lavagem de dinheiro - reclusão de três a dez anos e multa.



Gleidson e Julianna são apontados como compradores dos medicamentos furtados em São Paulo Crédito: Reprodução / TV Globo

O que diz a defesa?

“Juliana não sabe nada de nada. Gleidson tem uma ONG (na Serra), que, inclusive, não tem relação nenhuma com o esquema. Em algumas oportunidades, Gleidson comprou, sim, remédios pela internet, e ele doava e vendia para pessoas que sabia que precisava”, disse o advogado Danilo Bueno.

Como o crime foi descoberto

Em dezembro de 2023, uma diretora do Departamento Regional de Saúde de Campinas procurou a Polícia Civil de São Paulo para relatar o desaparecimento de 79 caixas de medicamentos da unidade.

O remédio em questão era o Pembrolizumabe 25MG/ML que, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer. Na época, o furto totalizou um prejuízo de R$ 1.137.706,65 aos cofres públicos.

Com a investigação, a polícia descobriu que um servidor, identificado como José Carlos dos Santos, era o responsável por desviar os remédios do estoque. Já Gabriela Carvalho, enteada de José Carlos, despachava os medicamentos no aeroporto de Viracopos, em Campinas, com o auxílio do marido Michael Carvalho, apontado como o chefe da organização e responsável por tratar a venda dos remédios.

Após o desvio, os medicamentos, que chegavam até R$ 22 mil por ampola, eram enviados para o Aeroporto de Vitória. De acordo com a apuração do "Fantástico", da TV Globo, como os remédios não tinham nota fiscal, as encomendas eram declaradas como doação, o que não levantava suspeitas das empresas de fiscalização.

Chegando ao Espírito Santo, os remédios roubados eram recebidos por Gleidson Lopes e Julianna Ritter, responsáveis por uma ONG situada na Serra, voltada para apoio a pessoas com dificuldade de locomoção.

Maria do Socorro, esposa de José Carlos, usava suas contas bancárias para movimentar o dinheiro oriundo da venda ilegal. No telefone dela, foram encontrados vários comprovantes de transferência para Julianna Ritter e para a empresa na qual ela é sócia.