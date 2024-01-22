Assembleia do ES exonera servidora suspeita de comprar remédios roubados

Por meio de nota enviada pela sua assessoria, Danilo Bahiense também se pronunciou sobre a decisão de exonerar a servidora. “O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense informa que foi notificado do caso pela reportagem e, imediatamente, entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo, para verificar o andamento das investigações. Ressalta que, como delegado de Polícia Civil no Espírito Santo, com mais de 30 anos de combate ao crime, não coaduna com qualquer tipo de delito. Diante dos fatos expostos, o parlamentar decidiu por exonerar a servidora”, afirma a nota.