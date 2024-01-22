Servidora da Assembleia do ES denunciada no Fantástico será exonerada

Imagem de Julianna e Gleidson exibida no programa Fantástico Crédito: Reprodução

A servidora da Assembleia Legislativa Julianna Ritter Lopes, citada em reportagem do Fantástico, exibida neste domingo (21), como compradora de remédios de tratamento contra o câncer que foram furtados em Campinas (SP), será exonerada do Poder Legislativo.

Julianna está lotada no gabinete do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL) , presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa. Procurado pela coluna, o parlamentar respondeu por nota enviada pela sua assessoria de imprensa.

“O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense informa que foi notificado do caso pela reportagem e, imediatamente, entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo, para verificar o andamento das investigações. Ressalta que, como delegado de Polícia Civil no Espírito Santo, com mais de 30 anos de combate ao crime, não coaduna com qualquer tipo de delito. Diante dos fatos expostos, o parlamentar decidiu por exonerar a servidora”, afirma a nota.

O ato de exoneração vai ser publicado ainda nesta segunda-feira (22), em diário extra da Assembleia Legislativa.

O programa mostrou que Gleidson e Julianna dirigem uma ONG de apoio a pessoas com dificuldade de locomoção na Serra, no Espírito Santo. Ela também é sócia ainda da Saúde e Vida Comércio e Representações, uma empresa de produtos hospitalares. No celular de uma das suspeitas presas pelo caso, em São Paulo, foram encontrados comprovantes de depósito feitos na conta da Saúde e Vida e da própria conta da Julianna.

O QUE DIZ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Procurada pela coluna, a assessoria da Assembleia confirmou que vai exonerar a servidora. Eis a nota da Assembleia.

"A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, tendo sido demandada por equipes de reportagem durante o final de semana, vem a público esclarecer que tomou conhecimento das investigações por meio da imprensa, sobre suposto furto de medicamentos em outra unidade da federação com indício de envolvimento de uma assessora parlamentar da Casa. De posse dos fatos e a partir de provocação do gabinete do deputado Estadual Delegado Danilo Bahiense – local onde a servidora supostamente envolvida estava localizada, a Mesa Diretora publicará edição extra do Diário do Poder Legislativo exonerando-a. A Ales destaca que a escolha dos assessores de cada parlamentar é de exclusividade do parlamentar, cabendo à Administração tão somente verificar a existência de restrição legal para a posse no cargo."

O QUE DIZ A DEFESA