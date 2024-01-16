No verão de “Guaraparis”, preço do pãozinho vai de 9,97 a 26,90 o kg

Mais importante destino turístico de verão no Espírito Santo, Guarapari
tem seu lado Guaraparis. É que se o consumidor não prestar atenção, pode comprar o sagrado pãozinho francês de cada dia com valor até 160% maior que o cobrado em alguns estabelecimentos comerciais do balneário mais famoso do Estado.
A variação absurda foi constatada pelo próprio Procon
municipal, que fez uma pesquisa de preços, entre os dias 9 e 10 de janeiro, em 21 estabelecimentos comerciais da cidade. O pãozinho mais em conta, segundo o Procon, foi encontrado no Supermercado do Dedé, no Portal Clube, por R$ 9,90 kg,
E o mais caro da lista do órgão de defesa do consumidor foi constatado na Padaria República dos Pães, na Praia do Morro, que está cobrando R$ 26,90 o kg pelo pãozinho francês - uma variação de incríveis 160% entre o menor e maior valor no preço do alimento.
Na Praia do Morro, aliás, quatro estabelecimentos pesquisados pelo Procon vendem o quilo do pão francês por valores iguais ou acima de R$ 21,99. A exceção é o pãozinho vendido por R$ 16,90 no Supermercado Sempre Tem.
Leitor da coluna reclama também da ação de flanelinhas na Cidade-Saúde. Segundo ele, estão cobrando até R$ 50 para estacionar em vias públicas de Guarapari.