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Leonel Ximenes

No verão de “Guaraparis”, preço do pãozinho vai de 9,97 a 26,90 o kg

Veja a tabela: variação de preços do principal alimento do café da manhã chega a incríveis 160%, segundo o Procon municipal

Públicado em 

16 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O pão francês custa normalmente 70 centavos na padaria Bolinho de Chuva
A pesquisa de preços do pão francês foi realizada em 9 e 10 de janeiro Crédito: Divulgação
Mais importante destino turístico de verão no Espírito Santo, Guarapari tem seu lado Guaraparis. É que se o consumidor não prestar atenção, pode comprar o sagrado pãozinho francês de cada dia com valor até 160% maior que o cobrado em alguns estabelecimentos comerciais do balneário mais famoso do Estado.
A variação absurda foi constatada pelo próprio Procon municipal, que fez uma pesquisa de preços, entre os dias 9 e 10 de janeiro, em 21 estabelecimentos comerciais da cidade. O pãozinho mais em conta, segundo o Procon, foi encontrado no Supermercado do Dedé, no Portal Clube, por R$ 9,90 kg,
E o mais caro da lista do órgão de defesa do consumidor foi constatado na Padaria República dos Pães, na Praia do Morro, que está cobrando R$ 26,90 o kg pelo pãozinho francês - uma variação de incríveis 160% entre o menor e maior valor no preço do alimento.
O preço do kg do pão francês em 21 estabelecimentos de Guarapari, segundo o Procon
O preço do kg do pão francês em 21 estabelecimentos de Guarapari, segundo o Procon Crédito: Reprodução
Na Praia do Morro, aliás, quatro estabelecimentos pesquisados pelo Procon vendem o quilo do pão francês por valores iguais ou acima de R$ 21,99. A exceção é o pãozinho vendido por R$ 16,90 no Supermercado Sempre Tem.

AÇÃO DE FLANELINHAS

Leitor da coluna reclama também da ação de flanelinhas na Cidade-Saúde. Segundo ele, estão cobrando até R$ 50 para estacionar em vias públicas de Guarapari.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Alimentação Direito do Consumidor Guarapari Alimentos Preços Procon
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