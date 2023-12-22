Praça de alimentação do Shopping Vitória: vai mudar tudo

Um dos espaços de maior frequência do Shopping Vitória
, a praça de alimentação vai ser toda modernizada. As obras, no valor estimado de R$ 5 milhões, começam em fevereiro próximo e devem ficar prontas em janeiro de 2025 (11 meses).
A revitalização do ambiente, que comporta cerca de 900 pessoas, inclui troca do piso, do mobiliário, do paisagismo e da iluminação. Segundo Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, o objetivo da reforma é oferecer mais conforto e comodidade aos frequentadores do espaço.
A nova intervenção vai modernizar todo o ambiente, atualizando a praça de alimentação para um espaço de experiências gastronômicas, com conceito para refeições simples e demoradas.
Durante a obra, serão geradas 70 vagas de empregos
, entre diretos e indiretos. A praça de alimentação funcionará normalmente durante as intervenções porque as obras serão realizadas após o fechamento do shopping, de madrugada. O ambiente também receberá sinalização para orientação dos clientes.