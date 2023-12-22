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Leonel Ximenes

Praça de alimentação do Shopping Vitória: vai mudar tudo

Conheça os detalhes da intervenção que vai repaginar e modernizar o local

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

22 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Shopping Vitória fez 30 anos em 2023
Shopping Vitória fez 30 anos em 2023 Crédito: Camilla Baptistin
Um dos espaços de maior frequência do Shopping Vitória, a praça de alimentação vai ser toda modernizada. As obras, no valor estimado de R$ 5 milhões, começam em fevereiro próximo e devem ficar prontas em janeiro de 2025 (11 meses).
A revitalização do ambiente, que comporta cerca de 900 pessoas, inclui troca do piso, do mobiliário, do paisagismo e da iluminação. Segundo Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, o objetivo da reforma é oferecer mais conforto e comodidade aos frequentadores do espaço.
A nova intervenção vai modernizar todo o ambiente, atualizando a praça de alimentação para um espaço de experiências gastronômicas, com conceito para refeições simples e demoradas.
Durante a obra, serão geradas 70 vagas de empregos, entre diretos e indiretos. A praça de alimentação funcionará normalmente durante as intervenções porque as obras serão realizadas após o fechamento do shopping, de madrugada. O ambiente também receberá sinalização para orientação dos clientes.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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