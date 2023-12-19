Tradicional clínica de vacinas do ES fecha as portas após quase 50 anos

A Clínica SIS Vacinas vai encerrar suas atividades no dia 23 de dexembro Crédito: Thânia Rego/Agência Brasil

A última gota, o último braço estendido, já tem data: 23 de dezembro, antevéspera do Natal . É neste sábado que a tradicional SIS vacina encerrará suas atividades no Espírito Santo, 48 anos após sua inauguração.

A clínica de vacinação anunciou o fechamento em suas redes sociais, mas não explicou o motivo: “Informamos o encerramento definitivo da Clínica SIS Vacinas após o dia 23/12/2023. Agradecemos a todos os clientes e colaboradores por esses 48 anos de parceria e confiança”, diz o texto do comunicado.

A coluna entrou em contato com a clínica, por meio das suas redes sociais, indagando sobre o motivo do fechamento da empresa, mas a SIS avisou que ainda vai decidir se haverá algum pronunciamento.

Por telefone, a coluna também ligou para o setor de atendimento e uma funcionária, indagada sobre o motivo do encerramento das atividades, limitou-se a dizer que foram “motivos internos”.

Segundo essa funcionária, há mais de um ano a SIS Vacinas desativou suas unidades físicas na Grande Vitória e passou a fazer atendimento domiciliar ou em empresas apenas por agendamento por telefone ou pelo WhatsApp.

O anúncio do fechamento da tradicional clínica de vacinação pegou muita gente de surpresa e provocou manifestação de lamento dos seus seguidores nas redes sociais. “É uma pena, uma excelente clínica com excelentes profissionais. Desejo sucesso a todos na nova jornada”, disse uma seguidora.