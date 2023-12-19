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Leonel Ximenes

Tradicional clínica de vacinas do ES fecha as portas após quase 50 anos

Fundada em 1975, rede se notabilizou no mercado por fazer atendimento domiciliar e em empresas

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 10:00

Públicado em 

19 dez 2023 às 10:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Servidores públicos estaduais que se recusam a ser vacinados podem ser punidos
A Clínica SIS Vacinas vai encerrar suas atividades no dia 23 de dexembro Crédito: Thânia Rego/Agência Brasil
A última gota, o último braço estendido, já tem data: 23 de dezembro, antevéspera do Natal. É neste sábado que a tradicional SIS vacina encerrará suas atividades no Espírito Santo, 48 anos após sua inauguração.
A clínica de vacinação anunciou o fechamento em suas redes sociais, mas não explicou o motivo: “Informamos o encerramento definitivo da Clínica SIS Vacinas após o dia 23/12/2023. Agradecemos a todos os clientes e colaboradores por esses 48 anos de parceria e confiança”, diz o texto do comunicado.
A coluna entrou em contato com a clínica, por meio das suas redes sociais, indagando sobre o motivo do fechamento da empresa, mas a SIS avisou que ainda vai decidir se haverá algum pronunciamento.
Por telefone, a coluna também ligou para o setor de atendimento e uma funcionária, indagada sobre o motivo do encerramento das atividades, limitou-se a dizer que foram “motivos internos”.
Segundo essa funcionária, há mais de um ano a SIS Vacinas desativou suas unidades físicas na Grande Vitória e passou a fazer atendimento domiciliar ou em empresas apenas por agendamento por telefone ou pelo WhatsApp.
O anúncio do fechamento da tradicional clínica de vacinação pegou muita gente de surpresa e provocou manifestação de lamento dos seus seguidores nas redes sociais. “É uma pena, uma excelente clínica com excelentes profissionais. Desejo sucesso a todos na nova jornada”, disse uma seguidora.
“Mas que pena! Parabéns pelo trabalho sério desempenhado durante todo este tempo”, reforçou outra pessoa. “Que triste, excelentes profissionais, sentiremos falta desses atendimentos impecáveis”, elogiou uma cliente.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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