Tradicional clínica de vacinas do ES fecha as portas após quase 50 anos

A última gota, o último braço estendido, já tem data: 23 de dezembro, antevéspera do Natal
. É neste sábado que a tradicional SIS vacina encerrará suas atividades no Espírito Santo, 48 anos após sua inauguração.
A clínica de vacinação anunciou o fechamento em suas redes sociais, mas não explicou o motivo: “Informamos o encerramento definitivo da Clínica SIS Vacinas após o dia 23/12/2023. Agradecemos a todos os clientes e colaboradores por esses 48 anos de parceria e confiança”, diz o texto do comunicado.
A coluna entrou em contato com a clínica, por meio das suas redes sociais, indagando sobre o motivo do fechamento da empresa, mas a SIS avisou que ainda vai decidir se haverá algum pronunciamento.
Por telefone, a coluna também ligou para o setor de atendimento e uma funcionária, indagada sobre o motivo do encerramento das atividades, limitou-se a dizer que foram “motivos internos”.
Segundo essa funcionária, há mais de um ano a SIS Vacinas desativou suas unidades físicas na Grande Vitória
e passou a fazer atendimento domiciliar ou em empresas apenas por agendamento por telefone ou pelo WhatsApp.
O anúncio do fechamento da tradicional clínica de vacinação pegou muita gente de surpresa e provocou manifestação de lamento dos seus seguidores nas redes sociais. “É uma pena, uma excelente clínica com excelentes profissionais. Desejo sucesso a todos na nova jornada”, disse uma seguidora.
“Mas que pena! Parabéns pelo trabalho sério desempenhado durante todo este tempo”, reforçou outra pessoa. “Que triste, excelentes profissionais, sentiremos falta desses atendimentos impecáveis”, elogiou uma cliente.