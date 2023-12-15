Lula no ES: previsões erradas, vendas certas e boa noite de dia

Lula discursa na solenidade de inauguração da Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta

Sob intenso calor, a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, nesta sexta-feira (15) à tarde, reuniu mais militantes do PT, dos movimentos sociais e da esquerda do que o povão, propriamente dito. A temperatura hostil e a distância do local, na área rural da Serra, certamente dificultaram a presença de um público maior e mais heterogêneo na solenidade.

PT S/A

Sob sol forte, ambulante petista vende lembrancinhas de Lula Crédito: Letícia Gonçalves

Mas isso não impediu que um dos poucos ambulantes com acesso à entrada do público faturasse bem. O moço, além de vender todo o estoque de bonés de Lula de que dispunha (55 unidades a R$ 50, cada), também faturou uns trocados comercializando bolsas, camisas e bottons.

JOVENS ATENTOS

Nas redes sociais, a Juventude do PT no ES, desde quinta-feira (14), alertava os militantes para não levar objetos não permitidos pela organização da visita de Lula. “Para a nossa segurança, não serão permitidos objetos cortantes, bebidas alcoólicas e até mesmo guarda-chuvas com ponta no evento”, dizia a mensagem.

DAI DE BEBER…

Até uma simples garrafa d’água, segundo os jovens petistas, não seria liberada no evento, apesar do calor amazônico desta sexta (15). Mas o aviso desanimador veio acompanhado de uma promessa: “água será fornecida no local”.

LACRE DE SEGURANÇA

E a promessa foi realmente cumprida. Tinha água geladinha à vontade, servida em copos plásticos. Mas uma coisa chamou a atenção: as moças que distribuíam os copos retiravam os lacres na hora. Segundo elas, por orientação da organização do evento.

SEGURANÇA REFORÇADA

Na entrada, nos detectores de metais, foram revistados celulares, relógios e bolsas.

TODOS CONVIDADOS

Havia duas grandes entradas: a do público em geral e a dos convidados. Mas, curiosamente, o acesso de convidados era livre, apesar de ter uma lista em cima de uma mesa que foi solenemente ignorada pela organização. Era chegar, receber um adesivo de cerimonial da Presidência e entrar.

BANHO DE POVO

Alguns secretários de Casagrande ficaram anonimamente entre os “convidados”.

ELES MERECEM!

No início da solenidade, o mestre de cerimônias citou nominalmente três representantes dos trabalhadores da obra.

(CON)FUSO HORÁRIO

O prefeito Sérgio Vidigal (PDT), da Serra, o primeiro a falar, saudou o público com um “boa-noite”. Sob o sol das 15h39 do dia 15 de dezembro de 2023.

QUEM AVISA AMIGO É…

Amigo do peito de Lula, o deputado estadual João Coser (PT) foi logo avisando à militância que o evento foi adiantado das 15h30 para as 14h.

MÃE DINÁH

O mesmo aviso, sobre a antecipação da inauguração da rodovia, foi dado por Casagrande em suas redes sociais. Mas a previsão falhou. Aliás, recordar é viver: o governador previu também que o Botafogo seria campeão e o mundo iria acabar.

QUE FASE…

Quem acabou foi o Botafogo, como se viu.

FALTOU REPERTÓRIO

Além do atraso de quase duas horas para o início da solenidade e do intenso calor, o público ainda teve que suportar um clipe do governo federal que foi exibido inúmeras vezes no telão.

TAMBORES SUFOCADOS

Com Santo Antônio, seu santo de devoção, dona Dejanira dos Santos, 82 anos, da banda de congo da Serra, deu um show de simpatia e disposição na solenidade Crédito: Leonel Ximenes

Por sinal, esse clipe atrapalhou até a exibição de uma simpática banda de congo da Serra, que tinha entre seus integrantes senhorinhas e crianças adoráveis.

E O POVO PAGANDO

Muitos carros oficiais ficaram com o ar e motores ligados à espera de algumas de suas excelências.

A PRIMEIRA TIETE

A vereadora de Vitória Karla Coser (PT) brincou que foi uma das primeiras a chegar ao evento de inauguração da rodovia.

ANTES DE LULA, DEPOIS DE LULA

Um militante exibia ao público um banner vermelho com elogios ao presidente da República. No final, a mensagem: “Obrigado, Lula, pela sua existência”.

SAUDADE DO PT RAIZ?

Lula dedicou generosos momentos do seu discurso a dois militantes históricos do PT capixaba: Perly Cipriano e Vitor Buaiz.

No meio da solenidade com Lula, uma mulher exibe um cartaz bilíngue (português-inglês) protestando contra a prisão do seu irmão Crédito: Leonel Ximenes

APAGÃO

A internet falhou em vários momentos durante a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro.

CHUMBO TROCADO…

Militantes de direita provocaram os petistas nas redes sociais dizendo que Lula veio inaugurar uma obra feita por Tarcísio [de Freitas, então ministro] e Bolsonaro. Curioso é que Bolsonaro também gosta de afirmar que inaugurou a transposição do Rio São Francisco, uma obra feita, em grande parte, por… Lula.

LULA CÁ, BOLSONARO LÁ

Em cinco anos de mandatos consecutivos no Palácio Anchieta, é a primeira vez que o governador Casagrande (PSB) recebe um presidente da República. Nos quatro anos de Bolsonaro, não teve liga.

F5

O Google Maps ainda não conseguiu atualizar em seu sistema o desenho do trajeto do Contorno do Mestre Álvaro. Outras tecnologias também mostraram o local da inauguração como "no meio do nada".

CONSTATAÇÃO

O piso do Contorno do Mestre Álvaro, de concreto, é um exemplo a ser seguido.

ALÔ, CAPIXABAS!