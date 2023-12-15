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Leonel Ximenes

Federação do ES quer curso especial para motoristas de supercarros

Proposta afeta condutores de veículos que tenham 200 cavalos ou mais

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

15 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Porsche 918 Spyder, carro que tem um dos IPVAs mais caros do Brasil
Porsche 918 Spyder, carro que tem um dos IPVAs mais caros do Brasil Crédito: Divulgação
A Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faaes) vai propor à Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e às autoridades legislativas de trânsito a criação de um curso especial para condução de veículos que tenham 200 cavalos ou mais, também conhecidos como supercarros.
De acordo com o integrante e advogado da federação, Fábio Marçal, limitar a condução de veículos com pelo menos 200 cavalos pode ser justificado por diversas razões, visando a segurança viária e a prevenção de acidentes. A potência de um veículo está diretamente relacionada à sua capacidade de atingir velocidades mais elevadas, o que pode aumentar o risco de acidentes graves.
Um exemplo de acidente gravíssimo aconteceu recentemente em Minas Gerais, no qual um condutor, que estava em um carro avaliado próximo a R$ 1 milhão, bateu em uma árvore e o velocímetro ficou travado em 250 km/h. Para Marçal, a educação no trânsito é fundamental para a preservação de vidas, fato que também é corroborado pela federação.
“Assim como no automobilismo profissional, onde os pilotos passam por treinamento especializado e obtêm licenças específicas, poderia ser implementado um sistema semelhante para motoristas que desejam operar os superveículos. Isso permitiria que indivíduos com habilidades avançadas e treinamento apropriado continuassem a conduzir esses veículos de alta potência de maneira segura”, ponderou o jurista.

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O presidente da Faaes, Robson Duarte, ressaltou que com o avanço da tecnologia, os veículos, em sua maioria importados acima de 200 cavalos, atingem velocidades superiores a 200 km/h: “Isso associado ao despreparo dos condutores tem causados acidentes de grandes proporções, com aumento de óbitos", adverte.
A proposta será levada para apreciação da CBA e das autoridades, para que seja levantada a possibilidade de sugestão de um projeto de lei. “Não queremos onerar o cidadão e nem as autoescolas. Lembramos que a vida não tem preço. E precisamos capacitar quem está no trânsito, que mata tanto ou mais que os homicídios em diversas cidades brasileiras e essa realidade também não é diferente no Espírito Santo”, explicou o advogado.
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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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