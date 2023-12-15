Federação do ES quer curso especial para motoristas de supercarros

Porsche 918 Spyder, carro que tem um dos IPVAs mais caros do Brasil Crédito: Divulgação

A Federação de Automobilismo do Espírito Santo (Faaes) vai propor à Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e às autoridades legislativas de trânsito a criação de um curso especial para condução de veículos que tenham 200 cavalos ou mais, também conhecidos como supercarros.

De acordo com o integrante e advogado da federação, Fábio Marçal, limitar a condução de veículos com pelo menos 200 cavalos pode ser justificado por diversas razões, visando a segurança viária e a prevenção de acidentes. A potência de um veículo está diretamente relacionada à sua capacidade de atingir velocidades mais elevadas, o que pode aumentar o risco de acidentes graves.

Um exemplo de acidente gravíssimo aconteceu recentemente em Minas Gerais , no qual um condutor, que estava em um carro avaliado próximo a R$ 1 milhão, bateu em uma árvore e o velocímetro ficou travado em 250 km/h. Para Marçal, a educação no trânsito é fundamental para a preservação de vidas, fato que também é corroborado pela federação.

“Assim como no automobilismo profissional, onde os pilotos passam por treinamento especializado e obtêm licenças específicas, poderia ser implementado um sistema semelhante para motoristas que desejam operar os superveículos. Isso permitiria que indivíduos com habilidades avançadas e treinamento apropriado continuassem a conduzir esses veículos de alta potência de maneira segura”, ponderou o jurista.

O presidente da Faaes, Robson Duarte, ressaltou que com o avanço da tecnologia, os veículos, em sua maioria importados acima de 200 cavalos, atingem velocidades superiores a 200 km/h: “Isso associado ao despreparo dos condutores tem causados acidentes de grandes proporções, com aumento de óbitos", adverte.