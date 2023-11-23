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Leonel Vasconcelos Ximenes

Trânsito mata mais do que homicídios na maioria das cidades do ES

Municípios cortados por grandes rodovias federais e estaduais, por exemplo, apresentam índices maiores de letalidade

Públicado em 

23 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Médica morre em acidente na BR 259 a caminho do trabaho em Colatina
Placa arrancada devido a um acidente na BR 259, próximo a Colatina Crédito: Heriklis Douglas
A violência no trânsito é um problema grave de saúde e de segurança pública. Os números são eloquentes: em 43 dos 78 municípios do Espírito Santo, de janeiro a setembro deste ano, foram registradas mais mortes decorrentes do movimento de veículos nas vias públicas do que por homicídios.
O levantamento, com base nas informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), foi realizado pelo advogado especializado em Direito de Trânsito Fábio Marçal.
Segundo a análise de Marçal, por meio dos dados, os municípios que têm mais óbitos no trânsito do que por homicídios são: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itapemirim, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Muqui, Nova Venécia, Pinheiros, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante e Viana.
Marçal apontou que há uma série de condicionantes que leva a esses problemas. “Verificamos que há municípios que são cortados por grandes rodovias estaduais e federais, o que culmina em maior circulação e, infelizmente, maior probabilidade de acidentes. Também vemos no trânsito situações de imprudência que ceifam vidas de modo tão precoce”, afirmou.
Em alguns municípios, a diferença chama a atenção. Em Aracruz, foram 21 mortes no trânsito contra 13 homicídios. Já em Nova Venécia, foram 20 óbitos por acidentes contra 12 assassinatos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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