Uma em cada quatro infrações de trânsito no ES é gravíssima

As infrações de trânsito
estão presentes diariamente e com números alarmantes no Estado. De acordo com o Observatório do Trânsito do Espírito Santo, coordenado pelo Detran/ES, foram 845.114 delitos de janeiro até o início deste mês de outubro.
Isso quer dizer que aconteceram, em média, 3.007 casos diariamente. Segundo o levantamento, 470.348 casos (55,7%) foram de infrações médias, 200.835 foram graves (23,8%), 169.647 tiveram a classificação de gravíssima (20,1%) e 4.284, leves (0,5%).
O advogado especialista em Direito de Trânsito Fábio Marçal classifica como gravíssima essa conduta. “Todo mundo sabe que beber e dirigir é crime. É assumir o risco do dolo de matar alguém por não estar nas condições devidas para trafegar no trânsito.”
Para o advogado, é preciso uma união para acabar com a sensação de que nada irá acontecer. “A conscientização é fundamental, com campanhas frequentes pelos poderes públicos e pela sociedade civil. Precisamos também de punições exemplares. Não pode haver impunidade. O que aconteceu em São Mateus é vergonhoso”, considerou.