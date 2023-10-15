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Leonel Ximenes

Uma em cada quatro infrações de trânsito no ES é gravíssima

Até o começo de outubro, Estado registrou um total de mais de 3 mil notificações diariamente

Públicado em 

15 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículo é multado por trafegar a 179 km/h em via de 80 km/h no ES
Veículo é multado por trafegar a 179 km/h em via de 80 km/h no ES Crédito: Divulgação/PRF
As infrações de trânsito estão presentes diariamente e com números alarmantes no Estado. De acordo com o Observatório do Trânsito do Espírito Santo, coordenado pelo Detran/ES, foram 845.114 delitos de janeiro até o início deste mês de outubro.
Isso quer dizer que aconteceram, em média, 3.007 casos diariamente. Segundo o levantamento, 470.348 casos (55,7%) foram de infrações médias, 200.835 foram graves (23,8%), 169.647 tiveram a classificação de gravíssima (20,1%) e 4.284, leves (0,5%).
Um dos exemplos de situação de tragédia no trânsito aconteceu em São Mateus, no último sábado (7), quando uma mulher, que assumiu que bebeu e que estava na condução de um veículo, fugiu de uma abordagem da Polícia Militar e colidiu com uma moto onde estavam duas pessoas, que morreram na colisão. A mulher foi presa.
O advogado especialista em Direito de Trânsito Fábio Marçal classifica como gravíssima essa conduta. “Todo mundo sabe que beber e dirigir é crime. É assumir o risco do dolo de matar alguém por não estar nas condições devidas para trafegar no trânsito.”
Para o advogado, é preciso uma união para acabar com a sensação de que nada irá acontecer. “A conscientização é fundamental, com campanhas frequentes pelos poderes públicos e pela sociedade civil. Precisamos também de punições exemplares. Não pode haver impunidade. O que aconteceu em São Mateus é vergonhoso”, considerou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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