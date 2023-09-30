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Leonel Ximenes

As cidades onde mais se morre de acidente de trânsito na Grande Vitória

De janeiro a agosto foram contabilizados 110 óbitos na região metropolitana

Públicado em 

30 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Motociclista morre em acidente de trânsito em Vitória
Acidente de trânsito em Vitória que matou motociclista Crédito: Fernando Madeira
Setembro, mês dedicado à consciência no trânsito, termina com números que mostram a violência nas vias públicas dos maiores centros urbanos da região metropolitana. Segundo informações do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os acidentes nos principais municípios da Grande Vitória provocaram uma morte a cada 48h, em média, no período de janeiro a agosto deste ano.
Ao longo dos 242 dias deste intervalo de tempo, foram contabilizados 134 óbitos, sendo 47 na Serra; 27, em Vila Velha; 21, em Vitória; 20, em Viana; 15, em Cariacica; e mais quatro em Fundão. Especialistas apontam imprudências como as principais causas dos acidentes, especialmente em vias urbanas.

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O advogado especializado em direito de trânsito Fábio Marçal analisa que os acidentes estão relacionados, principalmente, com a imprudência. “O que podemos dizer é que estes centros, como Vitória, não têm rodovias que justifiquem tantas mortes. Temos assim casos de imprudência de quem bebeu e dirigiu ou de quem estava em alta velocidade ou, pior, de quem combinou as duas receitas fatais”, explicou.
Marçal cita um caso no qual é assistente de acusação e a Justiça aceitou a denúncia contra o motorista. A situação ocorreu em Vila Velha, no ano passado, e o acusado, que confessou que bebeu e dirigiu, colidiu com o seu carro em outro veículo, onde estavam outras duas pessoas que acabaram morrendo com o impacto.
“Foi uma situação na qual as vítimas não tiveram sequer como se defender. O laudo da polícia, anexado ao inquérito, mostra que o acusado estava a mais de 120 km/h, numa via em que a velocidade máxima é de 60 km/h. Além disso, o teste do etilômetro deu resultado de 0,53 mg/l. Ele confessou que bebeu em casa e que só recobrou a memória no hospital. Assumiu o dolo e uma imensa irresponsabilidade ao conduzir o veículo desta forma”, explicou o jurista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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