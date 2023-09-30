As cidades onde mais se morre de acidente de trânsito na Grande Vitória

Acidente de trânsito em Vitória que matou motociclista Crédito: Fernando Madeira

Setembro, mês dedicado à consciência no trânsito, termina com números que mostram a violência nas vias públicas dos maiores centros urbanos da região metropolitana. Segundo informações do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , os acidentes nos principais municípios da Grande Vitória provocaram uma morte a cada 48h, em média, no período de janeiro a agosto deste ano.

Ao longo dos 242 dias deste intervalo de tempo, foram contabilizados 134 óbitos, sendo 47 na Serra; 27, em Vila Velha; 21, em Vitória; 20, em Viana; 15, em Cariacica; e mais quatro em Fundão. Especialistas apontam imprudências como as principais causas dos acidentes, especialmente em vias urbanas.

O advogado especializado em direito de trânsito Fábio Marçal analisa que os acidentes estão relacionados, principalmente, com a imprudência. “O que podemos dizer é que estes centros, como Vitória, não têm rodovias que justifiquem tantas mortes. Temos assim casos de imprudência de quem bebeu e dirigiu ou de quem estava em alta velocidade ou, pior, de quem combinou as duas receitas fatais”, explicou.

Marçal cita um caso no qual é assistente de acusação e a Justiça aceitou a denúncia contra o motorista. A situação ocorreu em Vila Velha, no ano passado, e o acusado, que confessou que bebeu e dirigiu, colidiu com o seu carro em outro veículo, onde estavam outras duas pessoas que acabaram morrendo com o impacto.