Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

O que a PRF vai fazer para reduzir acidentes em rodovia no ES

Rodovia federal é uma das mais importantes ligações do Espírito Santo com Minas Gerais

Públicado em 

14 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção da futura unidade da Polícia Rodoviária Federal na BR 259, em Colatina
Projeção da futura unidade da Polícia Rodoviária Federal na BR 259, em Colatina Crédito: PRF-ES/Divulgação
Palco de muitos acidentes rodoviários, muitos deles fatais, a BR 259 terá uma presença mais ostensiva da Polícia Rodoviária Federal a partir do ano que vem com a inauguração de uma nova unidade da PRF na altura do km 36,5, na região de Colatina.
A obra, no valor estimado de R$ 6 milhões, está prevista para começar no começo de 2024 e deve ser inaugurada em até seis meses, no início do segundo semestre.

Veja Também

Precisa de internet na estrada? PRF no ES passa a oferecer wi-fi grátis

Novo chefe da PRF no ES “estreia” no cargo apreendendo crack

O local escolhido pela PRF-ES em conjunto com o DNIT é uma reta de aproximadamente dois quilômetros de extensão, com rede de energia elétrica, sinal de celular e de internet.
“É a primeira obra da PRF-ES na BR 259, rodovia que ganhou importância e tem recebido constante atenção por conta do aumento de fluxo e ocorrência de acidentes”, destaca a assessoria de imprensa da corporação.
A unidade da PRF será construída pelo governo federal, incluindo emendas parlamentares, e apoio da Prefeitura de Colatina. A construção seguirá modelo padrão da PRF com área de fiscalização coberta, local para atendimento ao público e espaço para atuação de outros órgãos em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal.
A BR 259 interliga os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Percorre 106,3 km no ES começando na BR 101, na altura do município de João Neiva e 605,4 km no Estado de Minas Gerais. A rodovia passa por municípios como Colatina e Governador Valadares, importantes centros regionais, e termina na BR 040, no município de Felixlândia, totalizando 711,7 km.
Neste ano, até o começo de setembro, no trecho capixaba da BR 259 foram registrados 89 acidentes com 10 mortos e 117 feridos. É um número que assusta, haja vista que em todo o ano de 2022 no mesmo trecho foram contabilizadas 11 mortes em acidentes na BR 259/ES. Em 2021, houve nove óbitos.

Veja Também

E a duplicação? As rodovias federais com mais acidentes no ES

Contra furtos, Aeroporto de Vitória instala trava em carros de luxo

Loja famosa em aeroportos do mundo todo é aberta em Vitória

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

BR 259 Colatina PRF Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados