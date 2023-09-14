O que a PRF vai fazer para reduzir acidentes em rodovia no ES

Projeção da futura unidade da Polícia Rodoviária Federal na BR 259, em Colatina Crédito: PRF-ES/Divulgação

Palco de muitos acidentes rodoviários, muitos deles fatais, a BR 259 terá uma presença mais ostensiva da Polícia Rodoviária Federal a partir do ano que vem com a inauguração de uma nova unidade da PRF na altura do km 36,5, na região de Colatina.

A obra, no valor estimado de R$ 6 milhões, está prevista para começar no começo de 2024 e deve ser inaugurada em até seis meses, no início do segundo semestre.

O local escolhido pela PRF-ES em conjunto com o DNIT é uma reta de aproximadamente dois quilômetros de extensão, com rede de energia elétrica, sinal de celular e de internet.

“É a primeira obra da PRF-ES na BR 259, rodovia que ganhou importância e tem recebido constante atenção por conta do aumento de fluxo e ocorrência de acidentes”, destaca a assessoria de imprensa da corporação.

A unidade da PRF será construída pelo governo federal, incluindo emendas parlamentares, e apoio da Prefeitura de Colatina . A construção seguirá modelo padrão da PRF com área de fiscalização coberta, local para atendimento ao público e espaço para atuação de outros órgãos em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal.

A BR 259 interliga os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. Percorre 106,3 km no ES começando na BR 101, na altura do município de João Neiva e 605,4 km no Estado de Minas Gerais . A rodovia passa por municípios como Colatina e Governador Valadares, importantes centros regionais, e termina na BR 040, no município de Felixlândia, totalizando 711,7 km.