Mulher em fuga matou casal da BA em acidente no ES: veja as vítimas

Casal morava em Guriri e tinha 3 filhas Crédito: Reprodução/Facebook

A reportagem de A Gazeta apurou que a motorista da Fiat Toro foi identificada como Cristiane Fávero Panelli. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), na manhã desta segunda-feira (9), ela seguia presa na Penitenciária Regional de São Mateus.

As famílias de Jeandro e Vanuza foram informadas sobre o acidente apenas no dia seguinte, na tarde de domingo (8), e deixaram Itabela, no sul da Bahia, para ir ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares liberar os corpos das vítimas na manhã desta segunda-feira.

Tia de Vanuza, Vilma Pereira Amaral, ao saber que a motorista do veículo confessou ter consumido bebida alcoólica e apresentava sinais de embriaguez, disse que espera por justiça. Ela lembra das filhas pequenas do casal, que ficarão sem os pais.

“Eles deixaram três filhos pequenos, um de 14 anos, um de 10 e um de 7 anos. Infelizmente, essa mulher não tirou a vida só de um pai e uma mãe. Ela deixou três crianças desamparadas, sem pai e sem mãe. E vamos correr e buscar justiça. Isso foi muito grave, foi uma imprudência. Eu sei que pode acontecer, acidente acontece, mas ela não teve responsabilidade. A condutora deste carro não teve responsabilidade, estava bêbada, embriagada, infelizmente”, desabafou.

Em nota, na manhã desta segunda-feira (9), a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que Cristiane Fávero Panelli está presa na Penitenciária Regional de São Mateus na manhã desta segunda-feira (9). Após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva

O outro lado

A reportagem de A Gazeta ligou e mandou mensagens para a defesa de Cristiane, mas não houve retorno na noite de segunda-feira (9). Na manhã desta terça-feira (10), o advogado Guilherme Lima Rios, que até o momento a representa, disse, em nota, que “a defesa vai aguardar a abertura do processo, após a representação do Ministério Público, para se manifestar”.

Sobre o acidente

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu depois da caminhonete, uma Fiat Toro, passar em alta velocidade por viaturas da corporação. Os policiais deram ordem de parada, com a sirene, mas a motorista não obedeceu e então houve uma perseguição.

Ao ser questionada pela polícia, a mulher afirmou que tinha saído de um evento, onde consumiu bebida alcoólica, e por isso não obedeceu à ordem. Segundo a corporação, apesar de ter confessado o consumo e demonstrar sinais visíveis de embriaguez, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. Logo depois, a mulher foi encaminhada para a delegacia.

Sepultamento na Bahia

Jeandro e Vanusa vieram do sul da Bahia para morar em Guriri, no litoral de São Mateus, havia cerca de 10 anos, onde irmãos dele já tinham residência. Após a liberação dos corpos, eles devem ser levados para a Bahia, onde serão sepultados.