Justiça mantém prisão de mulher que matou casal ao fugir da PM no ES

A Justiça vai manter presa a psicóloga Cristiane Fávero Panelli que provocou um acidente com duas mortes durante fuga da polícia em Guriri , São Mateus, Norte do Espírito Santo. No último sábado (7), a mulher de 37 anos dirigia uma Fiat Toro, quando, ao passar em alta velocidade, chamou atenção de policiais. Eles deram ordem de parada, mas ela desobedeceu e foi iniciada uma perseguição. Ela perdeu o controle da direção ao passar por quebra-molas e acabou batendo contra três veículos. O casal que estava na motocicleta morreu na hora. Em um dos carros atingidos estavam uma mulher e uma criança de cinco anos, que ficaram ferida.

Na decisão da audiência de custódia, realizada no domingo (8), o juiz Tiago Camata reforçou que "indícios apontam para a prática, em tese, de duplo homicídio consumado com dolo eventual, além do crime de lesão corporal em face de outras duas vítimas", ressaltou. Além disso, o magistrado destacou que a tentativa de desobedecer a ordem de parada da PM evidenciou que Cristiane "agiu na tentativa de 'ludibriar' a guarnição policial". A prisão em flagrante da acusada foi convertida em preventiva.

No dia do acidente fatal, Cristiane disse aos policiais militares que havia saído de um evento, onde consumiu bebida alcoólica, e por isso não obedeceu à ordem de parada. Mesmo tendo confessado a ingestão de álcool e demonstrar sinais visíveis de embriaguez, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, informou a PM.

A reportagem fez contato com o advogado Guilherme Lima Rios, que atuou na defesa de Cristiane durante a realização da audiência de custódia, segundo documento do Tribunal de Justiça, mas ele informou à Redação que não acompanha o caso. A reportagem tenta localizar a nova defesa de Cristiane. O espaço segue aberto para manifestação.

Câmera flagrou

Imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram o momento em que a caminhonete em alta velocidade atinge a moto em que estava o casal. Na gravação é possível ver o farol da moto no chão e o farol de um carro, também envolvido na batida. Dá para ouvir o som da frenagem da caminhonete. Em seguida, atrás da Fiat Toro, chega uma viatura da Polícia Militar com o giroflex ligado.

O casal Jeandro Gonçalves dos Santos, de 35 anos, e Vanuza Cruz de Jesus, de 29, estava na moto atingida pelo veículo de Cristiane. Os dois, que vieram da Bahia para morar no Espírito Santo, tinham três filhas. Eles morreram no local da colisão.

As famílias de Jeandro e Vanuza foram informadas sobre o acidente apenas no dia seguinte, na tarde de domingo (8), e deixaram Itabela, no Dul da Bahia, para ir ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares liberar os corpos na manhã desta segunda-feira (9).

Casal que morreu em acidente deixa três filhas Crédito: Redes sociais