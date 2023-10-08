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Embriaguez ao volante

Mulher mata duas pessoas durante fuga da polícia em São Mateus

Motorista disse à polícia que bebeu e, por isso, fugiu da ordem de parada da PM; ela perdeu a direção e bateu em carros e uma moto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 out 2023 às 15:02

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 15:02

Duas pessoas que estavam em uma moto morreram após serem atingidas por uma caminhonete que fugia da polícia em alta velocidade na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (7). Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher de 37 anos era quem dirigia o veículo e apresentava sinais de embriaguez. Ela foi presa em flagrante.
Conforme apuração de A Gazeta, a motorista foi identificada como Cristiane Fávero Panelli, e seguia na Penitenciária Regional de São Mateus até a manhã de segunda-feira (9). As vítimas são o casal Jeandro Gonçalves dos Santos, de 35 anos, e Vanuza Cruz de Jesus, de 29.
A PM informou que viu a caminhonete modelo Fiat Toro passar e foi surpreendida pela alta velocidade. Os militares pediram a parada do veículo, com a sirene, mas a ordem foi desobedecida e teve início uma perseguição. Ao passar por uma quebra-molas, a condutora perdeu o controle da direção e bateu contra dois carros e uma moto. Piloto e pessoa que estava na garupa morreram na hora. 
Questionada, a motorista da caminhonete afirmou à polícia que tinha saído de um evento, onde consumiu bebida alcoólica, e por isso não respeitou a ordem de parada da PM. Segundo a corporação, apesar de ter confessado o consumo e demonstrar sinais visíveis de embriaguez, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. Logo depois, a mulher foi encaminhada para a delegacia.
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 23h. Os corpos das vítimas foram levados para o Serviço Médico Legal (SML). Na Delegacia Regional de São Mateus, a mulher foi autuada em flagrante duas vezes por homicídio, por lesão corporal, lesão corporal qualificada e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ela foi encaminhada ao presídio.
Na manhã desta segunda-feira (9), a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que Cristiane Fávero Panelli está presa na Penitenciária Regional de São Mateus.

O outro lado

A reportagem de A Gazeta ligou e mandou mensagens para a defesa de Cristiane, mas não houve retorno na noite de segunda-feira (9). Na manhã desta terça-feira (10), o advogado Guilherme Lima Rios, que até o momento a representa, disse, em nota, que “a defesa vai aguardar a abertura do processo, após a representação do Ministério Público, para se manifestar”.

Atualização

09/10/2023 - 11:23
Após publicação desta matéria, A Gazeta conseguiu confirmar o nome da motorista presa e das vítimas. O texto foi atualizado.

Atualização

10/10/2023 - 11:10
A reportagem de A Gazeta obteve nota da defesa da psicóloga Cristiane Fávero Panelli na manhã desta terça-feira (10). O texto foi atualizado.

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