Mulher é morta a tiros dentro de carro em Jaguaré

Uma mulher foi morta a tiros dentro de um carro na comunidade de Fátima, em Jaguaré
, no Norte do Espírito Santo
, na tarde de sábado (7). Segundo informações da Polícia Militar
, suspeitos estavam em outro veículo, se aproximaram e atiraram. A vítima foi identificada como Damiana Conceição dos Santos. O filho dela, uma criança de 12 anos, presenciou o crime.
O motorista do carro em que a vítima estava informou à PM que a mulher vinha do Centro de Jaguaré, onde fez compras, e já em Fátima pediu para parar na frente da casa de uma amiga para que o filho buscasse roupas. Os criminosos surgiram logo em seguida e atiraram.
A vítima teve a morte confirmada no local. O motorista e a criança não ficaram feridos. Ninguém soube informar sobre a motivação do crime e não houve suspeitos detidos até essa publicação.
A Polícia Civil
informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. O corpo da vítima — que não teve identidade divulgada — foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.