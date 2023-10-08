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Norte do ES

Mulher é morta a tiros dentro de carro em Jaguaré

Filho da vítima estava no veículo e presenciou o ataque à mãe; a motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 out 2023 às 14:13

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 14:13

Uma mulher foi morta a tiros dentro de um carro na comunidade de Fátima, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (7). Segundo informações da Polícia Militar, suspeitos estavam em outro veículo, se aproximaram e atiraram. A vítima foi identificada como Damiana Conceição dos Santos. O filho dela, uma criança de 12 anos, presenciou o crime.
O motorista do carro em que a vítima estava informou à PM que a mulher vinha do Centro de Jaguaré, onde fez compras, e já em Fátima pediu para parar na frente da casa de uma amiga para que o filho buscasse roupas. Os criminosos surgiram logo em seguida e atiraram. 
A vítima teve a morte confirmada no local. O motorista e a criança não ficaram feridos. Ninguém soube informar sobre a motivação do crime e não houve suspeitos detidos até essa publicação.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré. O corpo da vítima — que não teve identidade divulgada — foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Ajude a polícia

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. O sigilo é garantido. Quem preferir denunciar pela internet, é só acessar o canal policial clicando aqui

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