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Tempo

ES recebe novo alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h e granizo

Aviso é de classificação amarela, o menor na escala de risco, e é válido para mais de 20 cidades capixabas até manhã de segunda-feira (9)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 out 2023 às 11:08

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 11:08

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de tempestades na manhã deste domingo (8) para 27 municípios das regiões Sul e Central do Espírito Santo (confira a lista abaixo). Segundo o aviso, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e queda de granizo. 
De acordo com o alerta — válido até a manhã de segunda (9), é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Mesmo assim, a recomendação é para, em caso de rajadas de vento, não se abrigar embaixo de árvores, pelo risco de descargas elétricas.

Cidades em alerta

  • Alegre;
  • Anchieta;
  • Apiacá;
  • Atílio Vivacqua;
  • Bom Jesus do Norte; 
  • Cachoeiro de Itapemirim;
  • Castelo;
  • Conceição do Castelo; 
  • Divino de São Lourenço;
  • Dores do Rio Preto;
  • Guaçuí;
  • Ibatiba;
  • Ibitirama;
  • Iconha;
  • Irupi;
  • Itapemirim; 
  • Iúna;
  • Jerônimo Monteiro;
  • Marataízes;
  • Mimoso do Sul;
  • Muniz Freire;
  • Muqui;
  • Piúma;
  • Presidente Kennedy;
  • Rio Novo do Sul;
  • São José do Calçado;
  • Vargem Alta.
Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no número 193.

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