ES recebe novo alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h e granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de tempestades na manhã deste domingo (8) para 27 municípios das regiões Sul e Central do Espírito Santo (confira a lista abaixo). Segundo o aviso, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e queda de granizo.
De acordo com o alerta — válido até a manhã de segunda (9), é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Mesmo assim, a recomendação é para, em caso de rajadas de vento, não se abrigar embaixo de árvores, pelo risco de descargas elétricas.
Cidades em alerta
- Alegre;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atílio Vivacqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Marataízes;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta.
Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no número 193.