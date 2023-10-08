ES recebe novo alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h e granizo

De acordo com o alerta — válido até a manhã de segunda (9), é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Mesmo assim, a recomendação é para, em caso de rajadas de vento, não se abrigar embaixo de árvores, pelo risco de descargas elétricas.