Justiça manda soltar servidor envolvido em morte de preso em Cachoeiro

Ao conceder o benefício de liberdade provisória ao indiciado, o juiz Lailton dos Santos pontuou que Igor é "tecnicamente réu primário, possui residência fixa e trabalho lícito" e que "há notícia de que o disparo de arma do agente foi acidental". A audiência de custódia foi realizada na manhã de sábado (7), e Igor deverá cumprir medidas cautelares enquanto o caso é investigado, entre elas a suspensão dos trabalhos na unidade prisional onde o detento foi morto.

A morte na cela

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Diego foi atingido por um disparo de arma de fogo dentro da cela, na tarde de sexta-feira (6). "O incidente teria sido ocasionado por um servidor penitenciário, que disparou acidentalmente ao manusear a arma", destaca. A pasta abriu um procedimento para apurar as circunstâncias do fato.

O agente foi encaminhado para a delegacia e ouvido pela autoridade policial, onde foi autuado em flagrante pelo artigo 121 do Código Penal (homicídio). Ele estava preso na Penitenciária de Segurança Média 1 até a realização da audiência de custódia, onde teve o benefício da liberdade provisória.

Detento chegou a ser socorrido

A Sejus disse que o detento recebeu os primeiros-socorros na unidade e, imediatamente, foi transferido para o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, onde teve a morte constatada.

Diego estava preso desde o dia 19 de outubro de 2022 pelo artigo 155 do Código Penal (furto). O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.