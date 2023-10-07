Detento é morto por tiro de agente penitenciário em Cachoeiro de Itapemirim

Interno foi morto dentro da cela no CDP de Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Um detento morreu após ser baleado no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O tiro teria sido disparado acidentalmente por um inspetor penitenciário que estava de serviço. Ele foi preso e autuado em flagrante por homicídio.

Por meio de nota, a Secretaria da Justiça (Sejus) informou que um interno foi atingido por um disparo de arma de fogo dentro da cela. Disse, ainda, que o detento recebeu os primeiros socorros na unidade e, imediatamente, foi transferido para o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, onde não resistiu ao ferimento e foi a óbito.

"O incidente teria sido ocasionado por um servidor penitenciário, que disparou acidentalmente ao manusear a arma", destaca a nota da Sejus. A pasta abriu um procedimento para apurar as circunstâncias do fato.

A Corregedoria acompanha o caso, que foi registrado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O servidor foi ouvido pela autoridade policial e autuado pelo artigo 121 do Código Penal (homicídio). Ele está preso na Penitenciária de Segurança Média 1, onde passará por audiência de custódia.