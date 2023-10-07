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Detento é morto por tiro de agente penitenciário em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Sejus, morte teria sido causada por um disparo acidental enquanto o servidor manuseava a arma; caso será investigado
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

07 out 2023 às 11:42

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 11:42

Detento morre após ser baleado por agente penitenciário em Cachoeiro
Interno foi morto dentro da cela no CDP de Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um detento morreu após ser baleado no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O tiro teria sido disparado acidentalmente por um inspetor penitenciário que estava de serviço. Ele foi preso e autuado em flagrante por homicídio.
Por meio de nota, a Secretaria da Justiça (Sejus) informou que um interno foi atingido por um disparo de arma de fogo dentro da cela. Disse, ainda, que o detento recebeu os primeiros socorros na unidade e, imediatamente, foi transferido para o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes, no bairro Baiminas, onde não resistiu ao ferimento e foi a óbito.
"O incidente teria sido ocasionado por um servidor penitenciário, que disparou acidentalmente ao manusear a arma", destaca a nota da Sejus. A pasta abriu um procedimento para apurar as circunstâncias do fato.
A Corregedoria acompanha o caso, que foi registrado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O servidor foi ouvido pela autoridade policial e autuado pelo artigo 121 do Código Penal (homicídio). Ele está preso na Penitenciária de Segurança Média 1, onde passará por audiência de custódia.
O interno, que não teve o nome divulgado, estava preso desde o dia 19 de outubro de 2022 pelo artigo 155 do Código Penal (furto). O corpo do detento foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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