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Violência

Casal é executado a tiros dentro de casa no interior de Vila Pavão

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (6) e a polícia ainda desconhece a motivação; filho do casal pediu ajuda a vizinhos

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 09:59

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

07 out 2023 às 09:59
Eny Rodrigues de Oliveira e Jonhy Borges estavam na cozinha quando foram abordados pelo assassino
Eny Rodrigues de Oliveira e Jonhy Borges estavam na cozinha quando foram abordados pelo assassino Crédito: Arquivo Familiar
Um homem de 34 anos e uma mulher de 43 anos foram assassinados a tiros na noite desta sexta-feira (6) na localidade de Córrego de Estevão, zona rural de Vila Pavão, Noroeste do Espírito Santo. Dois filhos do casal, um adolescente de 15 anos e uma menina de oito anos, estavam em casa no momento do crime. Eles não se feriram. A identidade das vítimas foi confirmada por familiares.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, quando os militares chegaram no local do crime, os corpos de Eny Rodrigues de Oliveira e de Jonhy Borges estavam caídos no chão da cozinha da casa, já sem vida.
O adolescente de 15 anos, filho das vítimas, contou para a PM que estava na sala assistindo televisão, enquanto sua irmã mais nova brincava em outra área da casa, e seus pais estavam na cozinha, quando o suspeito chegou pela lavoura e invadiu o local, já rendendo o casal e atirando contra eles. O menino teria saído em busca de socorro e pediu ajuda a vizinhos; o suspeito fugiu do local logo após os disparos.
A Polícia Civil informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Pavão e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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