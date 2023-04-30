Idoso esquartejado em Vila Pavão: Bombeiros encerram buscas por corpo

Procura pelo corpo de Sebastião Lopes de Jesus começou a ser feita na altura da Ponte do Fontenelle, em Itapina, distrito de Colatina. Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

As buscas pelo corpo de Sebastião Lopes de Jesus, assassinado em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros, segundo informou a corporação em nota enviada neste domingo (30). Segundo as investigações, o corpo do homem de 73 anos foi esquartejado e, conforme informações relatadas à Polícia Militar, foi transportado em duas sacolas e uma mala e descartado em um rio na região de Colatina. Eleni Martins Gonçalves e Roberto Pereira Lage, com quem ela mantinha um relacionamento extraconjugal, foram presos suspeitos do crime.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas estão suspensas até que surjam novos indícios da localização do corpo. O órgão informou que prestou apoio nas buscas na última sexta-feira (28), inclusive com equipe de mergulho, mas nada foi encontrado.

Eleni Martins Gonçalves foi presa na noite da última quinta-feira (27), após confessar o crime. Já Roberto Pereira Lage, dono de funerária com quem a mulher se relacionava, foi preso no município da Serra na tarde da última sexta-feira (28), suspeito de coautoria no crime.