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Esposa e amante presos

Idoso esquartejado em Vila Pavão: Bombeiros encerram buscas por corpo

Investigações apontam que o corpo de Sebastião Lopes de Jesus, de 73 anos, teria sido colocado em duas sacolas e uma mala e descartado em um rio, na região de Colatina

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 17:14

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

30 abr 2023 às 17:14
Esqueleto da ponte de Itapina, em Colatina, iniciada há mais de meio século e nunca concluída
Procura pelo corpo de Sebastião Lopes de Jesus começou a ser feita na altura da Ponte do Fontenelle, em Itapina, distrito de Colatina. Crédito: Gildo Loyola/Arquivo
As buscas pelo corpo de Sebastião Lopes de Jesus, assassinado em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros, segundo informou a corporação em nota enviada neste domingo (30). Segundo as investigações, o corpo do homem de 73 anos foi esquartejado e, conforme informações relatadas à Polícia Militar, foi transportado em duas sacolas e uma mala e descartado em um rio na região de Colatina. Eleni Martins Gonçalves e Roberto Pereira Lage, com quem ela mantinha um relacionamento extraconjugal, foram presos suspeitos do crime.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas estão suspensas até que surjam novos indícios da localização do corpo. O órgão informou que prestou apoio nas buscas na última sexta-feira (28), inclusive com equipe de mergulho, mas nada foi encontrado.
Eleni Martins Gonçalves foi presa na noite da última quinta-feira (27), após confessar o crime. Já Roberto Pereira Lage, dono de funerária com quem a mulher se relacionava, foi preso no município da Serra na tarde da última sexta-feira (28), suspeito de coautoria no crime.
Neste sábado (29), Eleni teve a prisão convertida em preventiva. A decisão foi tomada em audiência de custódia, após a Justiça avaliar que não havia requisitos para a prisão em flagrante, mas, em razão da crueldade do caso, Eleni deveria ser mantida presa preventivamente. No termo de audiência de custódia, consta que ela teria comido um lanche e que ela e o amante teriam mantido relações sexuais após descartarem o corpo de Sebastião – segundo interrogatório da mulher.

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