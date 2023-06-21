Jovem sai para beber com colegas de trabalho e é morto em bar em Vila Pavão

Um jovem de 20 anos morreu após ser baleado em um bar localizado no Centro de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, um homem de capacete entrou no local e já foi em direção à vítima, realizando os disparos. O jovem morreu no local.
Dois colegas de trabalho da vítima informaram para a PM que tinham acabado de chegar no bar e pediram a primeira cerveja quando o crime aconteceu. Segundo as testemunhas, mesmo após os primeiros tiros já terem atingido o jovem, que caiu no chão, o suspeito efetuou mais disparos.
Após o crime o homem fugiu em uma moto com outro suspeito, que o aguardava do lado de fora do estabelecimento.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração da Delegacia de Investigações Criminais e Outras (Dipo), de Colatina. Detalhes não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.