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Homicídio por arma de fogo

Jovem sai para beber com colegas de trabalho e é morto em bar em Vila Pavão

Segundo a Polícia Militar, um homem de capacete entrou no local e já foi em direção à vítima, realizando os disparos. O jovem morreu no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jun 2023 às 16:40

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 16:40

Um jovem de 20 anos morreu após ser baleado em um bar localizado no Centro de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, um homem de capacete entrou no local e já foi em direção à vítima, realizando os disparos. O jovem morreu no local.
Dois colegas de trabalho da vítima informaram para a PM que tinham acabado de chegar no bar e pediram a primeira cerveja quando o crime aconteceu. Segundo as testemunhas, mesmo após os primeiros tiros já terem atingido o jovem, que caiu no chão, o suspeito efetuou mais disparos.
Após o crime o homem fugiu em uma moto com outro suspeito, que o aguardava do lado de fora do estabelecimento.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração da Delegacia de Investigações Criminais e Outras (Dipo), de Colatina. Detalhes não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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