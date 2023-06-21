Jovem sai para beber com colegas de trabalho e é morto em bar em Vila Pavão

Um jovem de 20 anos morreu após ser baleado em um bar localizado no Centro de Vila Pavão , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar , um homem de capacete entrou no local e já foi em direção à vítima, realizando os disparos. O jovem morreu no local.

Dois colegas de trabalho da vítima informaram para a PM que tinham acabado de chegar no bar e pediram a primeira cerveja quando o crime aconteceu. Segundo as testemunhas, mesmo após os primeiros tiros já terem atingido o jovem, que caiu no chão, o suspeito efetuou mais disparos.

Após o crime o homem fugiu em uma moto com outro suspeito, que o aguardava do lado de fora do estabelecimento.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração da Delegacia de Investigações Criminais e Outras (Dipo), de Colatina. Detalhes não serão divulgados, por enquanto.