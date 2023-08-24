Produtor rural morre em acidente ao perder controle de moto em Vila Pavão

Um produtor rural de 40 anos, identificado como Idmar Grinivald Graunk, morreu após perder o controle da moto que pilotava e bateu no guard rail (proteção lateral da pista) em uma rodovia que liga a sede de Vila Pavão, no Noroeste do Estado, ao distrito de Praça Rica, na manhã desta quinta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu perto da casa dele.
À reportagem da TV Gazeta, a Polícia Militar também informou que o produtor rural seguia em direção ao distrito de Praça Rica quando perdeu o controle de sua moto ao tentar fazer uma curva. Idmar não resistiu e morreu no local do acidente.
Ainda de acordo com a PM, a rodovia onde aconteceu a fatalidade possui um trajeto com muitas curvas.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Idmar foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.