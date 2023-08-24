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Fatalidade

Produtor rural morre em acidente ao perder controle de moto em Vila Pavão

Idmar Grinivald Graunk seguia em direção ao distrito de Praça Rica quando, ao fazer uma curva, caiu com a motocicleta e bateu na proteção lateral da pista
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

24 ago 2023 às 17:48

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 17:48

Idmar Grinivald Graunk morreu após perder o controle da moto em que pilotava em Vila Pavão
Idmar Grinivald Graunk morreu após perder o controle da moto em que pilotava em Vila Pavão Crédito: Divulgação | Polícia Militar / Redes Sociais
Um produtor rural de 40 anos, identificado como Idmar Grinivald Graunk, morreu após perder o controle da moto que pilotava e bateu no guard rail (proteção lateral da pista) em uma rodovia que liga a sede de Vila Pavão, no Noroeste do Estado, ao distrito de Praça Rica, na manhã desta quinta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu perto da casa dele. 
À reportagem da TV Gazeta, a Polícia Militar também informou que o produtor rural seguia em direção ao distrito de Praça Rica quando perdeu o controle de sua moto ao tentar fazer uma curva. Idmar não resistiu e morreu no local do acidente. 
Ainda de acordo com a PM, a rodovia onde aconteceu a fatalidade possui um trajeto com muitas curvas. 
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Idmar foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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