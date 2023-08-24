O principal suspeito de abusar de uma mulher no bairro República, em Vitória , na última quarta-feira (23), foi identificado pelas polícias Civil e Militar. Buscas chegaram a ser feitas na casa do suspeito, no entanto, ele conseguiu fugir. No local, o homem deixou a bicicleta utilizada no crime e objetos relacionados a outras ocorrências.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o delegado responsável pelo 8ª Distrito Policial (DP) de Goiabeiras, Isaias Tadeu, informou que a busca foi feita por policiais militares ainda na quarta, dia do crime.

“Houve a denúncia de que um elemento tinha importunado sexualmente uma moradora do bairro República e, diante das imagens, [os militares] conseguiram e identificar o homem como referido suspeito/autor”, afirmou.

Segundo o delegado, há a suspeita ainda de que ele também tenha cometido crimes de roubo e tráfico de drogas. As vítimas que foram identificados vão ser intimadas a depor para fazer o reconhecimento do homem e, consequentemente, a Polícia Civil pedirá a prisão dele ao poder Judiciário.

Your browser does not support the audio element. Polícia identifica suspeito, mas abusador de mulheres em ruas de Vitória foge

“Foi determinado que [a Polícia Militar] se dirigisse à casa do mesmo, no sentido de prendê-lo, porque ele estava em flagrante delito, devido à importunação sexual e à tentativa de roubo. Porém, o mesmo, ao ver os policiais militares, empreendeu fuga. Foi determinado ainda que adentrasse na residência com a aquiescência [concordância] de sua companheira, local em que foi apreendida a bicicleta e substâncias entorpecentes”, disse.

Outro caso

Nesta quinta-feira (24), repercutiu outro vídeo de uma tentativa de assalto que teria ocorrido em Goiabeiras, pelo mesmo suspeito. Pelas imagens, é possível ver um homem, de bicicleta, atacar uma vítima, aparentemente em busca de subtrair o celular dela. O caso ocorreu na última terça-feira (22), por volta das 13h50.

Em nota divulgada nesta quinta (24), a Polícia Militar informou que a localização do indivíduo foi feita após informações levantadas pelo Programa Rede Comunidade Segura. Os materiais encontrados na casa dele foram apreendidos, "dando possibilidade para a instauração do inquérito policial".

"É necessário destacar que a participação da sociedade junto à Polícia Militar é fundamental para a manutenção da ordem pública, estabelecendo uma forte parceria no intuito de prevenir crimes e auxiliar em investigações. Essa colaboração tem sido fundamental para que a 12ª Companhia Independente esteja em redução de crimes contra o patrimônio, como o roubo a pessoa em via pública, de veículos e outros, quando comparamos o corrente ano com o ano de 2022", frisou a corporação.

A Polícia Civil destacou ainda que as investigações e diligências estão em andamento, porém, até o momento, o suspeito não foi detido.

A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O que diz a defesa do suspeito

No fim da tarde de quinta-feira (24), o homem compareceu espontaneamente à Polícia Civil, conforme a advogada dele, Paloma Maroto Gasiglia, afirmou à reportagem, em nota. Ela disse que o indivíduo se colocou inteiramente à disposição da Justiça e se comprometeu a colaborar com a investigação.

A Gazeta tenta novo contato com a advogada e procurou a Polícia Civil para saber quais procedimentos foram adotados com o suspeito após o depoimento dele, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Relembre

Uma assistente social viveu momentos de terror enquanto caminhava e passeava com o cachorrinho, na manhã desta quarta-feira (23), no Bairro República, em Vitória . Por volta das 7 horas, a vítima foi assediada por um homem, que apareceu de bicicleta e agarrou, sem permissão, os glúteos dela.

À reportagem de A Gazeta, a mulher, que não quis se identificar, contou que tinha acabado de sair de casa quando tudo aconteceu. Pelas imagens, é possível ver que a ação do suspeito dura menos de trinta segundos. O caso ocorreu na rua Amarílio Lunz, próxima à Avenida Adalberto Simão Nader.

"Como eu estava de costas, não consegui ver ele se aproximando. Chegou, me deu um tapa e saiu. Eu quase caí. E ainda disse coisas horrorosas, como que ia me levar para a casa dele. Senti muito medo. Comecei a gritar e umas três pessoas saíram de um imóvel, achando que eu tinha sido assaltada. Voltei para casa na hora", relembrou.

"Não tinha como eu saber se ele estava armado ou não, então fiquei muito assustada. Não tive nem reação. Nunca passei por isso, a gente fica até com vergonha de contar o que sofreu" X. - Mulher que foi assediada em rua de Vitória

Ainda de acordo com a vítima, após o ocorrido, outras mulheres relataram que já passaram pela mesma situação na região. Uma delas, inclusive, também teria sofrido uma tentativa de assalto. Embora ainda esteja com medo, a assistente social garantiu que irá fazer uma denúncia para não deixar o suspeito impune.

"Já trabalhei na área de direitos humanos, e pude ver, de perto, que é muito comum a mulher se sentir culpada. Mas a gente tem que denunciar. Hoje foi comigo, mas também pode acontecer com outra mulher, uma adolescente, uma criança. É uma forma de nos protegermos disso", frisou.