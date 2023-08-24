Homem é preso após tentar estuprar adolescente dentro do mar em Vila Velha

Vista aérea da Praia da Costa, em Vila Velha, onde tentativa de estupro aconteceu Crédito: Ricardo Medeiros

TV Gazeta, o homem foi identificado como Júlio César Lody Neal. Um homem de 31 anos foi preso suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 17 anos dentro do mar na Praia da Costa , em Vila Velha , nesta quinta-feira (24). Ele chegou a ser agredido por pessoas que estavam no local, que se indignaram com a situação. Segundo apuração da, o homem foi identificado como Júlio César Lody Neal.

A vítima contou aos policiais militares que nadava com outras duas amigas quando um homem desconhecido se aproximou e começou a conversar com elas.

Em um dado momento, as colegas da moça saíram da água. Foi aí que o suspeito começou a acariciar a adolescente sem o consentimento dela. A vítima tentou fugir e Júlio César a segurou pela cintura, colocando o órgão genital para fora, tentando estuprá-la ainda dentro do mar.

Com muito sacrifício, a jovem conseguiu se desvencilhar e nadou para longe. As amigas dela perceberam que havia algo errado e pediram ajuda para outros banhistas.

Júlio César Lody Neal foi autuado por estupro e encaminhado ao presídio Crédito: Leitor | A Gazeta

O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado por pessoas que estavam na praia e acabou agredido. A PM chegou e ele foi encaminhado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem).

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por estupro e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Atualização A Polícia Civil informou que o detido foi autuado em flagrante por estupro. A reportagem foi atualizada.