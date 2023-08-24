Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Praia da Costa

Homem é preso após tentar estuprar adolescente dentro do mar em Vila Velha

Vítima de 17 anos estava na água nadando com duas amigas quando o desconhecido se aproximou; caso aconteceu nesta quinta-feira (24)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 ago 2023 às 16:08

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 16:08

Data: 06/01/2018 - ES - Vila Velha - Vista aérea de Banhistas na Praia da Costa - orla - prédios - mar - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Vista aérea da Praia da Costa, em Vila Velha, onde tentativa de estupro aconteceu Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem de 31 anos foi preso suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 17 anos dentro do mar na Praia da Costa, em Vila Velha, nesta quinta-feira (24). Ele chegou a ser agredido por pessoas que estavam no local, que se indignaram com a situação. Segundo apuração da TV Gazeta, o homem foi identificado como Júlio César Lody Neal.
A vítima contou aos policiais militares que nadava com outras duas amigas quando um homem desconhecido se aproximou e começou a conversar com elas.
Em um dado momento, as colegas da moça saíram da água. Foi aí que o suspeito começou a acariciar a adolescente sem o consentimento dela. A vítima tentou fugir e Júlio César a segurou pela cintura, colocando o órgão genital para fora, tentando estuprá-la ainda dentro do mar.
Com muito sacrifício, a jovem conseguiu se desvencilhar e nadou para longe. As amigas dela perceberam que havia algo errado e pediram ajuda para outros banhistas.
Júlio César Lody Neal foi autuado por estupro e encaminhado ao presídio
Júlio César Lody Neal foi autuado por estupro e encaminhado ao presídio Crédito: Leitor | A Gazeta
O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado por pessoas que estavam na praia e acabou agredido. A PM chegou e ele foi encaminhado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem). 
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por estupro e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). 

Atualização

24/08/2023 - 4:34
A Polícia Civil informou que o detido foi autuado em flagrante por estupro. A reportagem foi atualizada. 
Homem é preso após tentar estuprar adolescente dentro do mar em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia da Costa Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carnaval de Congo de Roda D’Água terá cortejo e shows; veja programação
Imagem de destaque
4 dicas para estudar para o vestibular com eficiência
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente na ES 356 em Jaguaré no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados