Um homem de 31 anos foi preso suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 17 anos dentro do mar na Praia da Costa, em Vila Velha, nesta quinta-feira (24). Ele chegou a ser agredido por pessoas que estavam no local, que se indignaram com a situação. Segundo apuração da TV Gazeta, o homem foi identificado como Júlio César Lody Neal.
A vítima contou aos policiais militares que nadava com outras duas amigas quando um homem desconhecido se aproximou e começou a conversar com elas.
Em um dado momento, as colegas da moça saíram da água. Foi aí que o suspeito começou a acariciar a adolescente sem o consentimento dela. A vítima tentou fugir e Júlio César a segurou pela cintura, colocando o órgão genital para fora, tentando estuprá-la ainda dentro do mar.
Com muito sacrifício, a jovem conseguiu se desvencilhar e nadou para longe. As amigas dela perceberam que havia algo errado e pediram ajuda para outros banhistas.
O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado por pessoas que estavam na praia e acabou agredido. A PM chegou e ele foi encaminhado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem).
Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por estupro e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Atualização
24/08/2023 - 4:34
A Polícia Civil informou que o detido foi autuado em flagrante por estupro. A reportagem foi atualizada.
Homem é preso após tentar estuprar adolescente dentro do mar em Vila Velha