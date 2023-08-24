Obra em área de preservação ambiental é interditada em Dores do Rio Preto

Polícia Militar Ambiental constata degradação ambiental na região do Caparaó Crédito: Divulgação/ Polícia Militar Ambiental

Uma obra de drenagem com movimentação de dois mil metros cúbicos de terra, em área considerada de preservação permanente, foi flagrada Polícia Militar Ambiental em Dores do Rio Preto , na Região do Caparaó, na tarde da última quarta-feira (23). O dono do terreno, segundo a corporação, não foi preso, mas responderá pelo crime ambiental.

Segundo a PM Ambiental, o caso foi descoberto na localidade de Cachoeira Alegre, zona rural do município. O responsável pela propriedade não apresentou a documentação necessária expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a realização do empreendimento.

A corporação disse que o proprietário da área não foi encaminhado à delegacia porque a pena para o crime é de seis meses a um ano, e sendo de pequeno potencial. Por isso, foi somente lavrado um Termo Circunstanciado (TC), e o infrator deverá ser intimado pela Justiça.

A obra foi paralisada de imediato, conforme a Polícia Militar Ambiental . A corporação informou que cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Dores do Rio Preto lavrar os autos administrativos e responsabilizar o dono pela recuperação do local.

Polícia Militar Ambiental constata degradação ambiental na região do Caparaó Crédito: Divulgação/ Polícia Militar Ambiental

Ainda de acordo com a PM Ambiental, construir, reformar e ampliar obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais sem licença, ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais, pode gerar multa de R$ 500 a R$ 10 milhões.