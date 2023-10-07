Pedreiro é morto a tiros durante briga em bar em Viana

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram avisadas da ocorrência por um morador que disse ter visto um homem correndo desesperado pelo bairro Jucu, dizendo que tinha matado alguém. Após buscas, o suspeito foi localizado e contou que atirou no pedreiro em um bar por conta de uma briga. Disse ainda que a vítima também estaria armada com uma faca.