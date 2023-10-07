Armas israelenses são apreendidas após confronto em morro de Vitória

Materiais apreendidos após confronto no Morro da Garrafa Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um confronto entre militares e criminosos no Morro da Floresta, em Gurigica, Vitória, na noite de sexta-feira (6), terminou com uma apreensão que chamou a atenção: além de diferentes tipos de entorpecentes e de materiais usados no tráfico de drogas, duas armas israelenses com seletor de rajadas — que potencializam os disparos — foram encontradas na região.

Tudo aconteceu após um motorista de aplicativo ser abordado por três suspeitos armados com fuzis. Pouco depois, a polícia foi até o local, cercou a região e houve o início do tiroteio. Segundo a corporação, ninguém foi preso.

Em entrevista para a TV Gazeta, o aspirante Blaster deu mais detalhes sobre a ocorrência. "As guarnições tanto do CPU (Policiamento de Unidade) quanto três equipes da Força Tática foram até o local para verificar a informação. Se dividiram em três patrulhas e começaram a subir o Morro da Floresta", afirmou.

"Houve confronto contra todas essas patrulhas, bem como também disparos vindos do Morro do Bonfim, na escadaria Botafogo, que fica do outro lado do morro. As equipes pediram apoio via rádio e começou uma incursão nessa escadaria. Só depois [os tiros] cessaram" Aspirante Blaster - Policial militar

Mais moradores afetados

Outro ponto da cidade que também sofreu com a violência foi o bairro Jesus de Nazareth. Barricadas foram colocadas em um dos locais que davam acesso à região, na sexta-feira (6). Durante a madrugada, segundo a PM, houve confronto entre traficantes e policiais militares.

Ainda durante a entrevista para a TV Gazeta, o aspirante informou que o confronto durou mais de 20 minutos e que só foi cessado após o reforço policial. Neste sábado (7), o policiamento segue normalizado na região.

Barricadas foram feitas na região de Jesus de Nazareth Crédito: Ari Melo

"A equipe estava fazendo um patrulhamento preventivo por volta das 2h, quando foi surpreendida por disparos de fuzil vindos de Jesus de Nazareth. De pronto, eles tiveram que desembarcar, revidar esses disparos, mas não cessaram. Então tiveram que pedir apoio via rádio, via celular também", disse.

"Devido à desvantagem numérica, geográfica, e também à baixa luminosidade, as equipes optaram por não subir o morro atrás desses indivíduos. Não foi possível capturar esses agressores e a gente aguarda ajuda da população", completou.

O que disse a PC