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Forte calibre

Armas israelenses são apreendidas após confronto em morro de Vitória

Tiroteio ocorreu no Morro da Floresta, em Gurigica, na sexta-feira (6); no mesmo dia, houve outra confusão em Jesus de Nazareth, onde até barricadas foram colocadas na região

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2023 às 15:13
Materiais apreendidos após confronto no Morro da Garrafa
Materiais apreendidos após confronto no Morro da Garrafa Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um confronto entre militares e criminosos no Morro da Floresta, em Gurigica, Vitória, na noite de sexta-feira (6), terminou com uma apreensão que chamou a atenção: além de diferentes tipos de entorpecentes e de materiais usados no tráfico de drogas, duas armas israelenses com seletor de rajadas — que potencializam os disparos — foram encontradas na região.
Tudo aconteceu após um motorista de aplicativo ser abordado por três suspeitos armados com fuzis. Pouco depois, a polícia foi até o local, cercou a região e houve o início do tiroteio. Segundo a corporação, ninguém foi preso.
Em entrevista para a TV Gazeta, o aspirante Blaster deu mais detalhes sobre a ocorrência. "As guarnições tanto do CPU (Policiamento de Unidade) quanto três equipes da Força Tática foram até o local para verificar a informação. Se dividiram em três patrulhas e começaram a subir o Morro da Floresta", afirmou.
"Houve confronto contra todas essas patrulhas, bem como também disparos vindos do Morro do Bonfim, na escadaria Botafogo, que fica do outro lado do morro. As equipes pediram apoio via rádio e começou uma incursão nessa escadaria. Só depois [os tiros] cessaram"
Aspirante Blaster - Policial militar

Mais moradores afetados 

Outro ponto da cidade que também sofreu com a violência foi o bairro Jesus de Nazareth. Barricadas foram colocadas em um dos locais que davam acesso à região, na sexta-feira (6). Durante a madrugada, segundo a PM, houve confronto entre traficantes e policiais militares. 
Ainda durante a entrevista para a TV Gazeta, o aspirante informou que o confronto durou mais de 20 minutos e que só foi cessado após o reforço policial. Neste sábado (7), o policiamento segue normalizado na região.
Barricadas foram feitas na região de Jesus de Nazareth
Barricadas foram feitas na região de Jesus de Nazareth Crédito: Ari Melo
"A equipe estava fazendo um patrulhamento preventivo por volta das 2h, quando foi surpreendida por disparos de fuzil vindos de Jesus de Nazareth. De pronto, eles tiveram que desembarcar, revidar esses disparos, mas não cessaram. Então tiveram que pedir apoio via rádio, via celular também", disse.
"Devido à desvantagem numérica, geográfica, e também à baixa luminosidade, as equipes optaram por não subir o morro atrás desses indivíduos. Não foi possível capturar esses agressores e a gente aguarda ajuda da população", completou.

O que disse a PC

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.] A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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