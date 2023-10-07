Trio é preso com armas, munições e drogas em Muniz Freire

De acordo com a Polícia Militar, na casa dos suspeitos foram encontrados: um revólver calibre 22; um revólver calibre 38; uma pistola calibre 6.35; 43 munições de diversos calibres, 175 pinos de cocaína; 117 pedras de crack; 58.5 gramas de crack; 17 pedaços de maconha; R$ 3.116,70 em espécie e outros materiais.