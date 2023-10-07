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No Caparaó

Trio é preso com armas, munições e drogas em Muniz Freire

Ação ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão; materiais e suspeitos foram levados para a delegacia de plantão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2023 às 14:06

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 14:06

Três pessoas foram presas após serem flagradas com armas, munições, dinheiro e droga na tarde de sexta-feira (6) no distrito de Piaçu, município de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A ação ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.
De acordo com a Polícia Militar, na casa dos suspeitos foram encontrados: um revólver calibre 22; um revólver calibre 38; uma pistola calibre 6.35; 43 munições de diversos calibres, 175 pinos de cocaína; 117 pedras de crack; 58.5 gramas de crack; 17 pedaços de maconha; R$ 3.116,70 em espécie e outros materiais.
Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de plantão. A Polícia Civil foi procurada, mas até o fechamento deste texto não respondeu a demanda.

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