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Suspeitos pediram R$ 5 mil

Homem é chantageado após golpe em app de relacionamento em Muniz Freire

A vítima conversava com uma jovem em um aplicativo, quando começou a ser ameaçado por indivíduos que diziam que o marido da vítima queria o matar, e, em troca, ele deveria depositar valores
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

19 jun 2023 às 17:41

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 17:41

Homem mexendo no celular
Após depositar R$ 1 mil, o homem foi ameaçado a depositar mais R$ 4 mil. Crédito: Reprodução/ Banco de Imagens
Um homem chegou a depositar R$ 1 mil após ser chantageado por golpistas em Muniz Freire. A vítima conversava com uma jovem em um aplicativo de relacionamento, quando começou a ser ameaçado por indivíduos que diziam que o marido da vítima queria o matar, e, em troca, ele deveria depositar o valor.
Nas ameaças, os indivíduos diziam que o dinheiro deveria ser depositado para que ele não fosse morto por meio de pistoleiros. A vítima depositou R$ 1 mil na conta repassada, mas os suspeitos voltaram a o ameaçar exigindo mais R$ 4 mil, relatando que os pistoleiros teriam matado o suposto marido da jovem.
Porém, o dinheiro não chegou a ser depositado porque os suspeitos fizeram contato enquanto ele estava na sede da 3ª Companhia da Polícia Militar em Muniz Freire. A vítima foi orientada a não retornar mais o contato, pois tudo indicava que se tratava de um golpe.
O caso, registrado na última sexta-feira (16), foi encaminhado à Polícia Civil.

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