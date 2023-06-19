Homem é chantageado após golpe em app de relacionamento em Muniz Freire

Após depositar R$ 1 mil, o homem foi ameaçado a depositar mais R$ 4 mil. Crédito: Reprodução/ Banco de Imagens

Um homem chegou a depositar R$ 1 mil após ser chantageado por golpistas em Muniz Freire. A vítima conversava com uma jovem em um aplicativo de relacionamento, quando começou a ser ameaçado por indivíduos que diziam que o marido da vítima queria o matar, e, em troca, ele deveria depositar o valor.

Nas ameaças, os indivíduos diziam que o dinheiro deveria ser depositado para que ele não fosse morto por meio de pistoleiros. A vítima depositou R$ 1 mil na conta repassada, mas os suspeitos voltaram a o ameaçar exigindo mais R$ 4 mil, relatando que os pistoleiros teriam matado o suposto marido da jovem.

Porém, o dinheiro não chegou a ser depositado porque os suspeitos fizeram contato enquanto ele estava na sede da 3ª Companhia da Polícia Militar em Muniz Freire. A vítima foi orientada a não retornar mais o contato, pois tudo indicava que se tratava de um golpe.