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Colisão entre carros

Acidente deixa feridos e carro pega fogo na BR 262 em Muniz Freire

Batida aconteceu no km 144 da rodovia e cinco vítimas, que estavam em um dos automóveis, foram socorridas e levadas, com lesões leves, para hospitais da região

Publicado em 

13 jun 2023 às 12:42

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 12:42

Acidente foi na noite desta segunda-feira (12)
Acidente foi na noite desta segunda-feira (12) Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um acidente entre dois carros deixou pelo menos cinco pessoas feridas na BR 262, em Muniz Freire, na noite desta segunda-feira (12). A colisão aconteceu no km 144 da rodovia e as vítimas, que estavam em um dos automóveis, foram socorridas e levadas, com lesões leves, para hospitais da região. Após o acidente, o outro veículo pegou fogo.
De acordo com informações coletadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no local, um dos carros realizava conversão em local proibido, quando foi atingido transversalmente por outro automóvel. O veículo atingido saiu da pista, tombou em uma vegetação na lateral da via e pegou fogo.
Acidente foi na noite desta segunda-feira (12)
As vítimas foram socorridas para hospitais da região. Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
No veículo que atingiu o que pegou fogo posteriormente estavam o condutor, um homem de 49 anos, e quatro passageiras, de 53 e  51  anos, e duas de 17. Os cinco ocupantes sofreram lesões leves. A PRF não tem informações sobre o estado de saúde do condutor do veículo incendiado, mas o Corpo de Bombeiros informou que as quatro vítimas no interior do carro estavam em bom estado geral.
Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o carro estava fora da rodovia, com chamas vivas, já consumido pelo incêndio.
O incêndio no carro que estava no acostamento foi combatido pela equipe do Corpo de Bombeiros, assim como a vegetação que também tinha sido atingida pelo fogo. As vítimas foram levadas para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante e para um hospital em Domingos Martins.

Carro pega fogo após colisão em Muniz Freire

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