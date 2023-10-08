Bicho-preguiça recebe ajuda para atravessar rodovia em Linhares

Um leitor de A Gazeta registrou o momento em um vídeo. Ele contou que dirigia, quando viu um carro na frente manobrar e voltar. Depois disso, percebeu o bicho-preguiça. As imagens mostram duas pessoas levando o mamífero para uma área mais segura. “A gente estava vindo de Linhares para o Pontal e viu que um carro manobrou e voltou. Achei que tinha acontecido alguma coisa, quando vi a preguiça no acostamento. Ela estava tentando atravessar a pista. Ajudamos porque poderia ser um alvo fácil de atropelamento e até morrer, coitada”, finalizou.