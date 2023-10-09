Mortes em São Mateus: vídeo mostra casal sendo atingido por mulher em fuga

Na gravação é possível ver o farol da moto no chão e o farol de um carro, também envolvido na batida. Dá para ouvir o som da frenagem da caminhonete. Em seguida, atrás da Fiat Toro, chega uma viatura da Polícia Militar com o giroflex ligado.

Ao ser questionada pela PM, segundo a corporação, Cristiane teria afirmado que havia saído de um evento, onde teria consumido bebida alcoólica, e por isso não obedeceu à ordem de parada. Segundo a Polícia Militar, apesar de ter confessado o consumo e demonstrar sinais visíveis de embriaguez, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. Logo depois, a mulher foi encaminhada para a delegacia.

O outro lado

A reportagem de A Gazeta ligou e mandou mensagens para a defesa de Cristiane, mas não houve retorno na noite de segunda-feira (9). Na manhã desta terça-feira (10), o advogado Guilherme Lima Rios, que até o momento a representa, disse, em nota, que “a defesa vai aguardar a abertura do processo, após a representação do Ministério Público, para se manifestar”.

Sobre as vítimas

As famílias de Jeandro e Vanuza foram informadas sobre o acidente apenas no dia seguinte, na tarde de domingo (8), e deixaram Itabela, no sul da Bahia, para ir ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares liberar os corpos das vítimas na manhã desta segunda-feira (9).

Tia de Vanuza, Vilma Pereira Amaral, ao saber que a motorista do veículo confessou ter consumido bebida alcoólica e apresentava sinais de embriaguez, disse que espera por justiça. Ela lembra das filhas pequenas do casal, que ficarão sem os pais.

“Eles deixaram três filhos pequenos, um de 14 anos, um de 10 e um de 7 anos. Infelizmente, essa mulher não tirou a vida só de um pai e uma mãe. Ela deixou três crianças desamparadas, sem pai e sem mãe. E vamos correr e buscar justiça. Isso foi muito grave, foi uma imprudência. Eu sei que pode acontecer, acidente acontece, mas ela não teve responsabilidade. A condutora deste carro não teve responsabilidade, estava bêbada, embriagada, infelizmente”, desabafou.