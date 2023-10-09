Família capixaba tenta voltar ao Brasil em meio a conflito Israel-Hamas

Edinardy, Rayani e Melina chegaram à cidade de Tel Aviv, em Israel, no dia 28 de setembro Crédito: Arquivo pessoal

Uma família de capixabas que foi a Jerusalém, em Israel, para participar de peregrinação, enfrenta dificuldades para retornar ao Brasil em meio ao conflito Israel-Hamas, que já deixa mais de mil mortos no país. Os professores Edinardy do Nascimento Pinto, de 35 anos, e Rayani Alves Tagarro do Nascimento Pinto, de 32 anos, e a filha deles, Melina Tagarro do Nascimento, de três anos, tiveram as passagens de volta canceladas. O voo estava marcado para sair da cidade de Tel Aviv neste último domingo (8), e só teve como ser remarcado para a próxima sexta-feira (13).

Em entrevista ao vivo, por vídeo, concedida ao Bom Dia Espírito Santo, Edinardy contou que foi muito difícil remarcar a viagem, pois a companhia aérea responsável estava com as portas fechadas e a agência que vendeu as passagens não solucionou o problema. Foi graças à ajuda do irmão dele que eles conseguiram a nova data.

O conflito em Israel começou no último sábado (7), quando o grupo militante islâmico palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza, lançou uma série de ataques contra Israel. O ataque tem aterrorizado o país, resultando na morte de muitas pessoas, e no sequestro de outras.

"Foi algo novo para nós. A sirene tocou diversas vezes no dia 7 de outubro. E nós não estávamos preparados para isso, não sabíamos como agir e nós tentamos da melhor forma nos comunicarmos aqui para tentarmos nos proteger" Edinardy do Nascimento Pinto - Professor capixaba

Ele ainda relata a preocupação em manter sua família protegida. “Israel é um país muito pequeno, então se tratando de míssil, tudo é muito perto, e quando a sirene toca a gente tem que procurar um abrigo que cada edifício já tem, para esconder, para que a família esteja relativamente protegida".

Segundo o capixaba, quanto à questão da hospedagem, eles receberam ajuda de uma família israelense, e a agência conseguiu um hotel no Centro de Jerusalém para que pudessem se hospedar a partir desta segunda-feira (9). “Agora que estamos com essa família estamos nos sentindo melhor um pouco. Não nos apavoramos com as notícias. Mas, ficamos realmente um pouco apreensivos em como proceder por falta de informações mesmo. Estamos tentando evitar um pouco as notícias para não causar um apavoramento”.

Edinardy e Rayani são evangélicos e saíram do Brasil junto de sua filha rumo a Israel para fazer peregrinação em Jerusalém. Eles chegaram a Tel Aviv no dia 28 de setembro. O professor conta que durante a viagem sua família participou da Festa dos Tabernáculos, que acontece sempre neste período do ano. Na ocasião, ele tocou instrumentos, e sua esposa dançou.

"Viemos até mesmo para representar o Estado do Espírito Santo e o Brasil. Somos os únicos capixabas que vieram servir nesta festa" Edinardy do Nascimento Pinto - Professor capixaba

Edinardy, Rayani e Melina na Festa dos Tabernáculos, em Jerusalém Crédito: Arquivo pessoal

Em meio ao conflito, a esperança de Edinardy e sua família é de que tudo se resolva e todos fiquem bem. “Esperamos que haja paz em Jerusalém. Nós amamos a nação de Israel e cremos na palavra de Deus, e esperamos que não só a nossa família, mas todos os peregrinos e outras pessoas que vieram à Israel, e estão desejando retornar, consigam voltar em paz. E que as famílias que perderam entes queridos possam ser confortadas, porque é um período muito difícil que esta nação está enfrentando.”

Família capixaba durante viagem em Israel Crédito: Arquivo pessoal