Mulher pula de carro para fugir de namorado e acaba arrastada na Serra

Uma mulher de 38 anos teve que pular de um carro em movimento para fugir das agressões do namorado, em Colina de Laranjeiras, na Serra , na noite de domingo (8). Ela conseguiu pedir ajuda para ocupantes de outro veículo que passava e foi socorrida para o hospital. Familiares da vítima foram atrás do suspeito e o levaram até a delegacia.

A mulher contou aos policiais militares que, 15 dias antes, tinha sido expulsa de casa pelo namorado após uma discussão. Depois de muita insistência do homem, de 46 anos, ela aceitou sair com ele, na noite de domingo.

O casal foi para um bar em Colina de Laranjeiras. Chegando lá, de acordo com a vítima, o namorado estava incomodado só por ela levantar para ir ao banheiro, por exemplo. Sendo assim, ela resolveu ir embora, mas o homem insistiu para levá-la de carro.

Já no veículo, conforme boletim de ocorrência, o suspeito teria começado as agressões verbais. A mulher pediu para ele parar o carro pois ela queria descer, mas o namorado acelerou. Em um semáforo, ela tentou abrir a porta, mas o homem a segurou pelo braço.

Com medo de ser agredida, a vítima aproveitou o momento em que o motorista diminuiu a velocidade para passar por um radar e pulou para fora. Ele conseguiu segurá-la novamente pelo braço, e a mulher começou a ser arrastada pela rua. Quando conseguiu se soltar, pediu socorro e foi acudida por um casal, que passava de carro.

Eles a levaram para um hospital em Boa Vista II. Quando ainda estava na portaria, o agressor apareceu. O segurança permitiu a entrada dela e barrou o namorado. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi transferida para outra unidade de saúde.

Enquanto isso, os irmãos dela foram até a casa do suspeito e o levaram até a Delegacia Especializada do Plantão da Mulher, em Vitória

Autuado por injúria, stalking e violência psicológica

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 46 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (PEM), foi autuado em flagrante por injúria, stalking e violência psicológica na forma da lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Na manhã desta segunda-feira (9), Agnaldo Antonio Fortunato passou por audiência de custódia. Conforme disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ), a juíza de Direito Raquel de Almeida Valinho decidiu converter a prisão em flagrante dele em preventiva, ou seja, o suspeito continua no presídio.