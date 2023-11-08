Atenção: andar devagar demais no trânsito também pode dar multa

Placa indica limite de velocidade em via pública Crédito: Divulgação

Dirigir devagar demais também pode ser um problema para motoristas e motociclistas. E dependendo da situação, pode até render em multa, com valor acima de R$ 100. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, por exemplo, a velocidade mínima em uma via com limite de 60 km/h é de 30 km/h.

Quem for flagrado transitando abaixo desse limite pode ser autuado por uma infração média, o que gera quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 130,16.

“O artigo 62 do código é bastante claro, afirmando que ‘a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via’. Então, é preciso estar atento e respeitar”, explica o advogado especial em Direito de Trânsito Fábio Marçal.

Marçal afirma que no trânsito é preciso ter bom senso. “As velocidades foram estabelecidas para possibilitar o fluxo adequado e melhorar a mobilidade urbana, que é um grande problema em nosso dia a dia. Sendo assim, é preciso respeitar isso, até mesmo para evitar possíveis acidentes.”