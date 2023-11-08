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Leonel Ximenes

Atenção: andar devagar demais no trânsito também pode dar multa

Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, por exemplo, a velocidade mínima em uma via com limite de 60 km/h é de 30 km/h

Públicado em 

08 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Placa indica limite de velocidade em via pública
Placa indica limite de velocidade em via pública Crédito: Divulgação
Dirigir devagar demais também pode ser um problema para motoristas e motociclistas. E dependendo da situação, pode até render em multa, com valor acima de R$ 100. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, por exemplo, a velocidade mínima em uma via com limite de 60 km/h é de 30 km/h.
Quem for flagrado transitando abaixo desse limite pode ser autuado por uma infração média, o que gera quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 130,16.
“O artigo 62 do código é bastante claro, afirmando que ‘a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via’. Então, é preciso estar atento e respeitar”, explica o advogado especial em Direito de Trânsito Fábio Marçal.
Marçal afirma que no trânsito é preciso ter bom senso. “As velocidades foram estabelecidas para possibilitar o fluxo adequado e melhorar a mobilidade urbana, que é um grande problema em nosso dia a dia. Sendo assim, é preciso respeitar isso, até mesmo para evitar possíveis acidentes.”
O advogado lembra que existem exceções para que não haja penalidades. “Claro que se houver chuvas, pista com problemas ou qualquer outro tipo de cenário em que haja perigo na via, a proteção à vida estará em primeiro lugar e esta velocidade, claro, poderá ser menor do que aquela estipulada no código. Trânsito é formado por bom senso do legislador e de quem está em nossas ruas e estradas.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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