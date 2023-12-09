Avião da Gol que vinha para Vitória fica preso em buraco na pista em SP

Avião da GOL que vinha para Vitória travado na pista de Congonhas Crédito: Foto do leitor

Tudo bem que os capixabas estão acostumados com rodovias - estaduais e federais - muito ruins no Espírito Santo, mas aí já é demais: um avião da Gol que iria decolar de Congonhas (SP) para Vitória simplesmente ficou “preso” em um buraco do aeroporto paulistano, causando grande transtorno aos passageiros.

O fato um tanto quanto bizarro aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (8). Uma fonte da coluna que estava a bordo da aeronave descreveu o que aconteceu: “O avião começou a se deslocar, a pista cedeu e simplesmente a roda da aeronave ficou presa em um buraco”.

Por causa do afundamento da pista, as rodas do trem de pouso principal esquerdo ficaram presas no asfalto. Segundo o Aeroin, site especializado em aviação, o incidente não chegou a paralisar o aeroporto, mas os aviões passaram a ter de acessar a pista pela segunda interseção mais próxima da cabeceira.

Em nota enviada à coluna, a Gol deu sua versão para o insólito acontecimento. “A Gol informa que durante a movimentação da aeronave em direção à pista de decolagem do voo G3 1490, que seguiria de Congonhas (CGH) para Vitória (VIX) na tarde desta sexta-feira (08/12), o asfalto da pista de taxiamento do aeroporto paulistano apresentou um afundamento que impossibilitou a realização deste voo nesta aeronave. Todos os clientes foram desembarcados em segurança e seguirão em outra aeronave para o destino”.

O travamento do jato aconteceu às 17h36. Os passageiros desembarcaram do avião “atolado” e foram reacomodados em outra aeronave da companhia que decolou de Congonhas pouco antes das 21h rumo à capital capixaba, ou seja, com mais de três horas de atraso.