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Leonel Ximenes

Avião da Gol que vinha para Vitória fica preso em buraco na pista em SP

Passageiros tiveram que ser acomodados em outro voo da empresa que decolou da capital paulista com mais de 3h de atraso

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 21:21

Públicado em 

08 dez 2023 às 21:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Avião da GOL que vinha para Vitória travado na pista de Congonhas
Avião da GOL que vinha para Vitória travado na pista de Congonhas Crédito: Foto do leitor
Tudo bem que os capixabas estão acostumados com rodovias - estaduais e federais - muito ruins no Espírito Santo, mas aí já é demais: um avião da Gol que iria decolar de Congonhas (SP) para Vitória simplesmente ficou “preso” em um buraco do aeroporto paulistano, causando grande transtorno aos passageiros.
O fato um tanto quanto bizarro aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (8). Uma fonte da coluna que estava a bordo da aeronave descreveu o que aconteceu: “O avião começou a se deslocar, a pista cedeu e simplesmente a roda da aeronave ficou presa em um buraco”.
Por causa do afundamento da pista, as rodas do trem de pouso principal esquerdo ficaram presas no asfalto. Segundo o Aeroin, site especializado em aviação, o incidente não chegou a paralisar o aeroporto, mas os aviões passaram a ter de acessar a pista pela segunda interseção mais próxima da cabeceira.
Em nota enviada à coluna, a Gol deu sua versão para o insólito acontecimento. “A Gol informa que durante a movimentação da aeronave em direção à pista de decolagem do voo G3 1490, que seguiria de Congonhas (CGH) para Vitória (VIX) na tarde desta sexta-feira (08/12), o asfalto da pista de taxiamento do aeroporto paulistano apresentou um afundamento que impossibilitou a realização deste voo nesta aeronave. Todos os clientes foram desembarcados em segurança e seguirão em outra aeronave para o destino”.
O travamento do jato aconteceu às 17h36. Os passageiros desembarcaram do avião “atolado” e foram reacomodados em outra aeronave da companhia que decolou de Congonhas pouco antes das 21h rumo à capital capixaba, ou seja, com mais de três horas de atraso.
Os buracos não deixam mesmo o capixaba em paz.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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